Recensione Leather Case Mujjo per iPhone XS

Quando si acquista un iPhone è praticamente obbligatorio abbinare una custodia. Che lo si faccia solo per conferirgli un aspetto ancor più personalizzato, o per proteggerlo, l’acquisto di una cover è passo scontato per un qualsiasi utente della Mela.

Nel farlo ci sono due possibilità: cambiare cover spesso, affidandosi a prodotti davvero economici, di pochi euro, o scegliere all’iPhone un “vestito” di qualità, che lo accompagni per tutto il suo ciclo vitale. Certamente le cover Mujjo portano a quest’ultima via. Abbiamo provato Leather Case Mujjo per iPhone XS, ma che si adatta anche ad iPhone X da 5,8 pollici.

Abbiamo parlato più volte di Mujjo tra le nostre pagine. Si tratta di una società olandese che frequenta il mondo della Mela da parecchi anni, e che si concentra su prodotti di fascia alta, anche per il prezzo, e che quindi trovano quali diretti concorrenti proprio le custodie Apple.

Leather Case Mujjo per iPhone XS è la custodia più semplice nell’offerta Mujjo, adatta a chi ama uno minimale, senza alcuna tasca interna o esterna, e senza altri fronzoli o decorazioni, salvo il logo Mujjo inciso sulla parte bassa.

La custodia è realizzata interamente in pelle, tinta con colori vegetali, trattata in maniera da diventare rigida a sufficienza per agganciarsi precisamente e saldamente al telefono e proteggerlo da graffi e piccoli urti. Al tatto si sente subito la qualità del materiale, studiato per migliorare con l’usura nel tempo, sia per grip che per estetica. Non sorprende che i materiali scelti e impiegati per la cover siano di qualità, perché il produttore ha abituato l’utenza da tempo ad uno standard senza compromessi.

Non solo Leather Case Mujjo per iPhone XS sarò scelta per i materiali, ma anche perché coniuga l’aspetto minimale, con una discreta protezione. La cover, infatti, avvolge interamente il terminale, con una cornice che sporte di 1mm al di sopra del vetro frontale, e che quindi mira a proteggere il dispositivo da piccole cadute e graffi. Il piccolo scalino che crea la cornice della custodia sopra lo schermo impedisce allo smartphone di toccare una superficie se si girà il telefono a faccia in giù. La cover è ancor più protettiva agli angoli, che sono interamente coperti.

Come già accennato, la cover è tra le più semplici, senza tasche dorsali porta carte di credito o documenti, che invece caratterizzano la seconda linea di Mujjo. Con questa cover l’obiettivo del fondatore della società, nonché designer olandese, Remy Nagelmaeker, è quello di esaltare i dettagli, ma con un design davvero pulito e soprattutto equilibrato. Probabilmente, si tratta della scelta che a lungo andare non stanca l’utente, che potrà utilizzare l’accessorio a lungo, proprio perché un design lunare la rende poco soggetta alla mode.

Tra le particolarità anche quello relativo alla copertura dei tasti, anch’essi in pelle, ma che lasciano utilizzare i pulsanti in modo assolutamente confortevole. La pressione dei tasti è semplice, anche se coperti dalla cover. In corrispondenza dei tasti la pelle non oppone praticamente resistenza. Solo il tasto mute risulta completamente scoperto, così da essere utilizzato come se la cover non fosse presente. Anche la cornice inferiore non è protetta; questo particolare permette, non solo di collegare il cavo Lightning senza alcun problema, ma anche di alloggiare la cover ad una qualsiasi dock, senza problemi di spessore.

All’interno la cover è ricoperta da un panno in microfibra di qualità, resistente e particolarmente sottile e applicata in modo impeccabile, al pari di quella originale Apple. Non sono presenti imperfezioni di alcun tipo, né sulle cuciture, né si notano sbavature di collanti.

Tra le novità della cover la colorazione, chiamata Monaco Blue, inedita per Mujjo. Si tratta di una tinta davvero bella, un blu scuro, che probabilmente si adatta maggiormente ad un pubblico maschile, ma che non spiacerà neppure all’utenza al femminile. E’ comunque disponibile in verde oliva, nero e marrone, classiche colorazioni offerte già per le generazioni passate di cover per iPhone.

In conclusione la Leather Case for iPhone XS di Mujjo è un prodotto consigliabile a tutti coloro che non cercano la classica custodia in plastica multicolore, e che non vogliono cambiare cover ogni settimana, magari acquistandole a pochi euro.

Piuttosto è una cover che si sceglie di acquistare una volta per vestire l’iPhone nel tempo, magari fino alla fine del ciclo vitale. Questo perché la pelle impiegata migliora l’aspetto con l’uso e l’usura. Il costo di 44,90 euro è giustificato dalla qualità e dalla cura nei dettagli.

Per maggiori informazioni, potete visitare il sito di Mujjo. Oltre che sul sito ufficiale, i prodotti Mujjo possono acquistarsi anche su Amazon Italia.

Pro

Materiali di qualità

costruzione sopraffine

Piacevole al tatto

Design minimale

Rapporto qualità prezzo adeguato

Contro