Skechers, le scarpe da ginnastica con scompartimento per l’AirTag

Apple ha fatto di tutto per evitare che l’AirTag diventasse uno strumento di sorveglianza. Avvisi sonori, notifiche automatiche, blocchi software: tutto pensato per disincentivare l’uso improprio. Un AirTag che si muove con qualcuno che non è il proprietario viene segnalato in pochi minuti. E Apple è sempre stata chiara: i tracker servono per oggetti, non per persone.

Eppure, c’è un’eccezione: quando si parla di bambini. Lo crede e lo dimostra Skechers, che ha appena lanciato una linea di scarpe per bambini con alloggiamento nascosto per AirTag. Il nome commerciale di quella che potremmo definire una “funzione” è Find My Skechers, ha un semplice scopo: dare ai genitori un modo per sapere dove si trovano i figli, senza dover affidarsi a smartwatch o smartphone.

Come si vede nel video che alleghiamo, lo scomparto si trova nella zona del tallone, in uno strato che non incide con l’ammortizzazione del plantare. La copertura può essere avvitata (il cacciavite non è incluso così come l’AirTag) per nascondere il tracker.

Come funziona e limiti del sistema

Immaginiamo una situazione comune: un bambino di otto anni indossa ogni giorno le sue Skechers con AirTag nascosto nel tallone per andare a scuola. I genitori possono seguirne gli spostamenti direttamente dall’iPhone, con una precisione più che sufficiente per sapere se è in classe, al parco o se ha preso una strada diversa dal solito.

Ma attenzione ai limiti. Come accennato gli Airtag nascono con funzioni anti stalking e anti tracking delle persone. Visto che per le regole Apple, non è possibile condividere un AirTag con un account iCloud configurato come “minorenne”, se un bambino ha un iPhone, o anche un dispositivo Android con l’app Tracker Detect, riceverà una notifica: “C’è un AirTag che ti sta seguendo”.

Anche per questo Skechers, consapevole del terreno delicato, evita accuratamente di presentare la scarpa come strumento di parental control, ma solo come una scarpa che è possibile “trovare” con un Airtag.

Disponibili anche in Italia

Come spiegato tante volte, gli AirTag sfruttano l’ecosistema di Apple consentendo di accedere a milioni di dispositivi della Mela che fanno da appoggio per comunicare la posizione degli AirTag nelle vicinanze, una soluzione non perfetta ma utile per alleggerire la pressione sui più piccoli, garantendo loro maggiore libertà e ai genitori la sicurezza di un minimo di controllo, seppure virtuale.

Skechers vende le sneakers in questione anche in Italia, con prezzi che variano da 50€ a 60€. Il brand è presente anche su Amazon.

I mille usi di AirTag

Tempo addietro una donna ha sfruttato gli AirTag per capire chi rubava la sua posta. Gli AirTag sono stati sfruttati – tra le altre cose – per individuare i ladri di alcuni cartelloni pubblicitari per le elezioni.

A questo indirizzo un nostro articolo che spiega in dettaglio come funzionano gli AirTag. Qui vi spieghiamo come usarlo per tracciare oggetti preziosi e animali.