Apple Car, Doug Field ha lasciato Cupertino per Ford

Doug Field, Vice Presidente di Apple responsabile Special Projects, ha lasciato la Casa di Cupertino per lavorare con Ford.

Si evince da quanto comunicato dalla Casa dell’Ovale Blu che riferisce dell’arrivo di Field in qualità di “Chief Advanced Technology and Embedded Systems Officer”.

Field era tornato in Apple nel 2018 (aveva già lavorato per la Mela in precedenza); in passato ha lavorato per Johnson & Johnson, DEKA, Tesla, Segway e anche per Ford (si tratta dunque di un ritorno alle origini).

Secondo indiscrezioni, Field si sarebbe occupato negli ultimi anni dello sviluppo di Apple Car insieme a Bob Mansfield e John Giannandrea, quest’ultimo assegnato alla divisione guida autonoma di Cupertino a dicembre dello scorso anno.

Sul progetto Apple Car sono circolate e continuano a circolare voci di tutti i tipi. Dal 2014 si vocifera l’ingresso di Apple nel settore delle auto a guida autonoma, un progetto che si sarebbe rivelato troppo complesso e che avrebbe costretto l’azienda a limitare per alcuni anni le sue ambizioni, scontrandosi con problematiche tecniche, direttive e differenti visioni della leadership. Nel 2017 il CEO di Apple Tim Cook dichiarò che la guida autonoma è una tecnologia molto importante: «La vediamo come la madre di tutti i progetti di intelligenza artificiale», anzi come «Il più difficile fra i progetti di intelligenza artificiale».

In un comunicato stampa, Ford afferma: “Doug è tra gli ingegneri e product design leader più rispettati al mondo”, presentato come una “forza trainante” artefice di prodotti innovativi nel settore auto, tech e mobilità.

La Casa dell’Ovale blu sta da tempo investendo nell’elettrificazione. All’inizio di quest’anno sono stati annunciati investimenti pari a circa 22 miliardi di dollari a livello globale nell’elettrificazione, quasi il doppio rispetto ai precedenti piani di investimento della compagnia dedicati ai veicoli elettrici, e l’investimento di 1 miliardo di dollari per creare il Ford Cologne Electrification Center in Germania per la produzione di veicoli elettrici, il primo impianto di questo tipo in Europa. La prima auto interamente elettrica di Ford costruita in Europa dovrebbe arrivare nel 2023, con in esame la potenzialità di produrre un secondo veicolo completamente elettrico.

Su Macitynet trovate tutte le notizie dedicate a Project Titan e Apple Car a partire da questa pagina.