Google trasferirà i film da Play Store all’app Google TV

Google ha revisionato la sua app TV l’anno scorso, ridisegnandone l’interfaccia e trasformandola in un hub per soddisfare le esigenze di streaming degli utenti: il prossimo passo sarà quello di spostare la sezione Film di Google esclusivamente sulla piattaforma TV, mentre al momento è disponibile anche all’interno del Google Play Store.

L’app Google TV in prossimo futuro servirà come sede ufficiale ed esclusiva per film e programmi TV da noleggiare o acquistare. Se adesso è possibile farlo direttamente dalla sezione dedicata all’interno di Play Store, dal maggio 2022 l’unica sede in cui trovare film e serie TV sarà la nuova app TV: Google rimuoverà la scheda Film e TV dal menu Play Store nella parte inferiore della sua interfaccia, che continuerà a mostrare solo app, giochi e libri.

La nuova app Google TV, ricordiamo, permette di trovare tutti i titoli offerti dal gigante tecnologico, gli stessi che naturalmente sono presenti all’interno del Play Store. Tutto ciò che viene acquistato si troverà nella scheda Libreria e tutti i contenuti acquistati rimarranno lì a tempo indeterminato.

Questi contenuti, acquistati o noleggiati, potranno essere trasmessi in streaming o scaricati per la visione offline. Da tenere presente che è possibile comunque utilizzare le carte regalo Google Play per le transazioni all’interno dell’app e tutti gli acquisti sono ancora idonei per la condivisione familiare e per guadagnare Google Play Points.

Inoltre, è comunque possibile visualizzare e richiedere rimborsi per gli acquisti di film e contenuti TV, sempre tramite Google Play. Con la modifica in arrivo, l’unica differenza è che si dovrà necessariamente accedere all’app Google TV per trovare il Film o il contenuto video da scaricare.

Negli scorsi giorni l’app Apple TV per Google e Android ha perso le funzioni per acquisto e noleggio: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme di streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.