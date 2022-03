Apple Mappe per auto elettriche arriva in Ford Mustang Mach-E

I conducenti di una Ford Mustang Mach-E ora possono sfruttare la funzione di navigazione per veicoli elettrici dell’app Mappe di Apple introdotta con iOS 15.4: per quanto riguarda Ford, al momento gira soltanto su questo veicolo tramite CarPlay, ma l’azienda ha comunque in programma di portarla sui veicoli F-150 Lightning e E-Transit.

Dopo aver connesso iPhone al sistema CarPlay di Mustang Mach-E, gli utenti potranno usare il sistema di navigazione per veicoli elettrici di Apple Mappe sul sistema infotainment di Ford. La parte più interessante riguarda la pianificazione del percorso, in quanto il sistema sarà in grado di mostrare la durata residua stimata della batteria del veicolo elettrico al termine del viaggio.

Inoltre, qualora la carica non dovesse essere sufficiente, l’app di Apple aggiungerà automaticamente una o più fermate presso le stazioni di ricarica per veicoli elettrici presenti lungo il percorso, in modo da assicurare il minor numero di ricariche e al momento giusto, garantendo così il raggiungimento del luogo di arrivo senza dover prevedere e pianificare altro.

Come dicevamo sembra che Apple abbia abilitato questa funzione sui veicoli Ford Mach-E tramite l’ultimo aggiornamento di iOS, la versione numero 15.4. E’ sufficiente che l’utente aggiorni l’iPhone a questa versione in modo da poterla visualizzare tramite l’app Mapple di Apple direttamente dal telefono.

Nel momento in cui scriviamo la funzione di navigazione per veicoli elettrici di Apple è disponibile sui veicoli Mustang Mach-E 2022 e su alcuni modelli del 2021 con versioni specifiche del software SYNC. Ford dichiara che sta lavorando per ampliarne il supporto su altri modelli nel corso dell’anno.

Il sistema di navigazione per veicoli elettrici di Apple era già stato presentato durante la WWDC 2020: oltre a Ford, BMW è l’unica altra grande casa automobilistica a supportare la nuova funzione su alcuni dei suoi veicoli. Tra le altre novità per l’app presentate da Apple in quella occasione potete fare riferimento a questo articolo.

Tutti gli articoli di macitynet su veicoli elettrici e mobilità smart sono disponibili in questa sezione del sito.