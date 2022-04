Ford Pro E-Transit, il furgone elettrico è pronto per l’Europa

Ford Pro ha avviato le spedizioni, in tutta Europa, dei primi esemplari di E-Transit, il furgone tutto elettrico prodotto nella fabbrica Ford Otosan, a Kocaeli, in Turchia. Il momento è stato celebrato nello stabilimento di Gölcük, con una cerimonia alla quale hanno partecipato rappresentanti del governo turco, investitori, dipendenti e giornalisti.

Il produttore riferisce di “una forte domanda iniziale” – con oltre 5.000 ordini ricevuti ancor prima che i veicoli uscissero dalla catena di montaggio – motivo per il quale Otosan è ora a pieno regime produttivo. Hans Schep, General Manager, Ford Pro Europe ha dichiarato che si tratta del «Primo passo della trasformazione del sito di Kocaeli, destinato a diventare un centro importante per la produzione di veicoli commerciali elettrici in Europa».

E-Transit è la versione completamente elettrica del furgone più venduto al mondo e rappresenta la punta di diamante del lancio di Ford Pro in Europa; la nuova attività prevede una suite di soluzioni di software, ricarica, assistenza e finanziamento, in una gamma di prodotti elettrificati e a combustione interna, con una piattaforma realizzata appositamente per l’era elettrica e digitale. Per soddisfare la domanda dei futuri modelli elettrificati, il produttore sta investendo 2 miliardi di euro, incrementando l’occupazione di circa 3.000 persone, allo scopo di aumentare la capacità produttiva in Turchia, in vista anche della realizzazione del modello Transit Custom di prossima generazione.

Il passaggio di Ford a un futuro completamente elettrico in Europa è stato evidenziato anche dal recente annuncio che Ford, SK On Co., Ltd. e Koç Holding hanno firmato un memorandum d’intesa non vincolante per una nuova joint venture in Turchia. I tre partner prevedono di creare uno dei più grandi impianti di batterie EV nella regione europea “allargata”. La produzione è destinata a iniziare già a metà di questo decennio, con una capacità annuale che dovrebbe essere nell’ordine di 30-45 gigawattora.

Entro il 2024 E-Transit sarà affiancato da altri quattro nuovi modelli completamente elettrici della famiglia Transit. L’Ovale Blu si muove verso il suo obiettivo di zero emissioni per tutte le vendite di veicoli in Europa e la carbon neutrality nel Continente per quanto riguarda impianti, logistica e fornitura entro il 2035.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.