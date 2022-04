Garmin vivosmart 5 monitora salute, sonno, sport e non solo

Per chi non ama o non desidera uno smartwatch, ma preferisce una smart band più discreta, l’offerta si amplia con il nuovo Garmin vivosmart 5 che arriva a quasi quattro anni di distanza dal modello precedente. Sempre compatta e leggera, ma ora dotata di un pratico schermo OLED sensibile al tocco più grande e anche dalla possibilità di sostituire al volo il cinturino.

Il dispositivo genera un report che permette di prendere visione di tutti i dati fisiologici, come quelli relativi alla frequenza cardiaca 24/7, ai passi, alle calorie bruciate e ai minuti di intensità. Inoltre, dispone di vari profili sport per l’indoor e l’outdoor. Naturalmente non mancano notifiche smart, promemoria del calendario e funzioni di sicurezza che possono essere attivate con la pressione di un pulsante.

Garmin vívosmart 5 si prende cura del benessere dell’utente con una serie di funzioni di monitoraggio della salute grazie al sensore integrato della frequenza cardiaca Garmin Elevate. Permette di impostare avvisi di frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa, configurabili dall’utente, e fornisce un report completo del sonno per un’analisi qualitativa e quantitativa, assegnando un punteggio basato sul tempo trascorso nelle fasi del sonno, la quantità di movimento, i livelli di stress e altri fattori che influiscono sul riposo.

Rileva anche Pulse Ox, ovvero l’ossigenazione del sangue, la respirazione, i livelli di energia del corpo tramite il widget Body Battery, lo stress, l’idratazione e la salute delle donne, incluso il monitoraggio del ciclo mestruale. Ogni mattina è possibile iniziare la giornata con il Morning Report personalizzato con il riepilogo di tutte queste informazioni sulla salute direttamente sul polso.

Qualsiasi sia l’attività preferita, vívosmart 5 è progettato per offrire una vasta selezione di app per lo sport; connettendosi al GPS di un terminale iPhone o Android, permette di tracciare la distanza, il passo e la velocità durante le passeggiate all’aperto, le corse e i giri in bicicletta. Dispone anche delle funzioni di sicurezza Incident Detection e di tracciamento: basta premere il pulsante principale per alcuni secondi per attivare un allarme di richiesta assistenza che invia un messaggio di testo con la posizione dell’utente ai contatti di emergenza.

Per rimanere sempre connesso grazie alle notifiche smart direttamente al polso, vívosmart 5 riceve messaggi di testo, avvisi del calendario, chiamate e notifiche se abbinato a uno smartphone compatibile iOS e Android.

Garmin vivosmart 5, prezzo e disponibilità

Garmin Vivosmart 5 è proposto al prezzo al dettaglio suggerito di 149,99 € ed è già disponibile sul sito Garmin. La maggior parte dei dispositivi Garmin è disponibile per l’acquisto anche nel negozio ufficiale del costruttore su Amazon: probabilmente presto sarà disponibile anche la nuova smart band.

