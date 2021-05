Fornitori Apple chiusi in Vietnam per COVID-19

Due fornitori Apple in Vietnam sono stati costretti a chiudere temporaneamente i rispettivi stabilimenti a causa di un’ondata localizzata di casi di COVID-19. Il governo vietnamita ha ordinato la chiusura di quattro parchi industriali, con conseguente chiusura di stabilimenti sia per Foxconn che per Luxshare.

A riportarlo è Bloomberg, secondo cui:

Il Vietnam ha ordinato a Foxconn Technology Group e Luxshare Precision Industry Co. di chiudere temporaneamente le loro fabbriche a causa di un’ondata di virus nella regione settentrionale

come affermato da Le Anh Duong, presidente del Comitato popolare della provincia di Bac Giang.

Stanno attuando la nostra richiesta di chiudere temporaneamente intere fabbriche e invieremo funzionari sanitari per aiutarli a riorganizzarsi per essere in grado di riprendere rapidamente le operazioni e allo stesso tempo frenare la diffusione del virus. Speriamo di riprendere le operazioni di queste fabbriche entro due settimane per limitare le interruzioni della catena di approvvigionamento globale

Luxshare e Foxconn – entrambi fornitori di Apple – hanno stabilimenti nei parchi industriali di Van Trung e Quang Chau, ha riferito Duong. L’azione è stata motivata dal fatto che più di un terzo di tutti i casi di COVID-19 in Vietnam si sono verificati nella provincia di Bac Giang.

Il rapporto non specifica se la produzione Apple sia stata colpita, ma sembra probabile che ciò avvenga.

Foxconn sta spostando la produzione di alcuni iPad e MacBook in Vietnam dalla Cina su richiesta di Apple Inc. Foxconn sta costruendo linee di assemblaggio per tablet iPad e laptop MacBook di Apple nel suo stabilimento nel nord-est del Vietnam Bac Giang provincia, che sarà online nella prima metà del 2021

In passato si è già parlato delle difficoltà che Apple sta affrontando con la produzione dell’ultimo iPad da 12,9 pollici, a causa delle scorte limitate per la tecnologia di retroilluminazione miniLED. La società il mese scorso ha avvertito della scarsità di iPad e Mac per questo trimestre.

Inoltre, anche la produzione di iPhone in India è stata interrotta dalla diffusione del virus.