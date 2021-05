Rumor: Apple Watch 7 con cassa squadrata in stile iPhone 12 e nuovi colori

Lo scorso anno l’analista Ming-Chi Kuo aveva riferito du un possibile redesign. previsto da Cuperto con l’Apple Watch Series 7. Il sito 9to5Mac riferisce di una nuova indiscrezione che Apple ha in serbo per l’Apple Watch che dovemmo vedere in autunno: un design “flat-edged” (privo di curve nella parte superiore e inferiore) – in linea con le più recenti novità hardware – e una variante con cassa colore verde.

L’indiscrezione è stata riferita dal leaker Jon Prosser che ha cripticamente fatto cenno alla cosa in un episodio del podcast Genius Bar. Il leaker sembra conoscere qualche dettaglio e forse i rendering del nuovo design ma per il momento ha solo riferito di un aspetto che dovrebbe essere in linea con i prodotti più recenti, un design flat-edged simile a iPhone 12, iPad Pro e iPad Air.

Il leaker ha fatto riferimento ad una nuova colorazione verde della cassa, sulla falsariga di quella già vista con le AirPods Max.

Lo scorso anno, l’analista Ming-Chi Kuo aveva detto: «Il design dal punto di vista del fattore forma sarà migliorato», affermando che il nuovo dispositivo presenterà alcuni miglioramenti dal punto di vista del monitoraggio della salute.

