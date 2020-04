Fortnite, la terza stagione del secondo capitolo posticipata al 4 giugno

Epic Games prolungherà l’attuale stagione di Fortnite di un mese, rinviando l’arrivo della terza stagione del capitolo 2 al 4 giugno, anziché al 1 maggio come inizialmente previsto. Lo ha annunciato epic in via ufficiale, con buona pace per tutti i gamer che attendevano con ansia l’arrivo dell’aggiornamento.

Epic ha lanciato il capitolo 2 lo scorso ottobre con nuove mappe e contenuti. La società non ha precisato il motivo del ritardo, anche se verosimilmente potrebbe essere dovuto al fatto che i dipendenti del team di sviluppo nella Carolina del Nord hanno lavorato da casa a causa di COVID-19. Epic ha anche cancellato tutti i suoi tornei Fortnite pro per via della pandemia, che dunque non ha risparmiato neppure il reparto videoludico.

Per compensare il ritardo, tuttavia, il team di Fortnite ha dichiarato di avere che rilascerà più aggiornamenti per offrire novità importanti a livello di gameplay, nuove sfide, nuovi XP bonus e un paio di sorprese ancora. Non si sa quando arriveranno, ma il team rilascerà informazioni in proposito a breve suoi propri canali di social media.

Per sapere come scaricare, e giocare, Fortnite sulle principali console, vi lasciamo direttamente a questa lettura.