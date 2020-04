Ora potete acquistare i cuscinetti per AirPods Pro a 9 euro

Tra le novità offerte da AirPods Pro rispetto ai precedenti modelli anche la presenza di cuscinetti in silicone, quei gommini intercambiabili che si adattano all’orecchio dell’utente e che aiutano ad isolare durante l’ascolto sonoro. In confezione sono presenti 3 paia di questi cuscinetti o copri auricolari di tre diverse dimensioni, ma oggi Apple ha deciso di lanciarne la vendita separata. Chiunque potrà acquistarne due paia a 9 euro, presenti in catalogo nella misura small, medium e large.

in effetti era da tempo che gli utenti si chiedevano dove poter acquistare separatamente i gommini ufficiali per AirPods Pro. Resto detto: Apple ha iniziato a venderli sullo store ufficiale Apple, e saranno dunque presenti anche nei negozi fisici, non appena riapriranno al pubblico.

Ricordiamo che le AirPods Pro sono risultate tra gli auricolari true wireless più apprezzati, comode da indossare e con gommini davvero resistenti. Difficile pensare che un normale utilizzo li usuri a stretto giro, ma considerando che la periferica è disponibile sul mercato da mesi, non è difficile pensare che qualche utente inizi a sentire la necessità di sostituire questi cuscinetti.