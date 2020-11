Fortnite offre videochiamate Houseparty su PC, PS4 e PS5

Dopo la promessa di riportare Fornite su iOS, adesso una nuova funzione per il battle royale per eccellenza. Houseparty vuole cambiare il modo in cui le persone comunicano mentre giocano su Pc e console. L’azienda, che offre un servizio di videochiamata social anche su macOS, iOS, Android e Chrome, si sta ora integrando con Fortnite. Ciò significa che i player potranno sfidarsi mentre si chatta con i propri amici e, cosa più importante, vedendo i loro volti sullo schermo. Tuttavia, si dovrà avere l’app Houseparty installata su un dispositivo iOS o Android: lo smartphone, infatti, funge essenzialmente da webcam.

Quindi, una volta collegati gli account Houseparty ed Epic Games, l’utente sarà in grado di videochattare mentre si gioca su una console, PlayStation 4 o PlayStation 5, o anche su PC. Al momento, le altre piattaforme, come Xbox e Nintendo, non sono compatibili: faremo sapere a tutti se saremo in grado di supportare più piattaforme in futuro, ha dichiarato il team di Fortnite in un comunicato stampa.

L’integrazione è chiaramente pensata per amici intimi e famiglie, insomma per i gruppi che normalmente si formerebbero durante partite private o tramite Discord. Tuttavia, Houseparty ha riconosciuto possibili implicazioni sulla privacy. L’azienda ha sottolineato che il servizio Houseparty è riservato alle persone di età superiore ai 13 anni, precisando che solo i propri amici Houseparty, così come gli amici di chiunque nella stanza, potranno partecipare alla chiamata.

Naturalmente, è possibile anche bloccare utenti e, se lo si desidera, limitare il numero di partecipanti. Infine, ogni feed della webcam verrà ritagliato attorno al viso del giocatore e dotato di uno sfondo colorato.

Per chi volesse approfondire, ricordiamo della diatriba tra Epic Games e Apple, iniziata con l’introduzione in Fortnite di un sistema di pagamenti diretto vietato dalle regole di App Store, ma anche dal regolamento di Google Play Store: il gioco è stato espulso da entrambi i negozi digitali. Tutti gli sviluppi della vicenda sono disponibili da questa pagina: il processo Epic contro Apple si svolgerà nel 2021.