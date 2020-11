Le routine Alexa ora funzionano con Amazon Fire TV

Le routine dell’assistente vocale Amazon Alexa ora funzionano con i dispositivi Fire TV del colosso dell’e-commerce. La funzionalità consente di eseguire azioni comuni su più dispositivi smart contemporaneamente, il tutto con un unico comando Alexa personalizzato.

Ad esempio, si potrebbe pensare di accendere la luce della propria camera da letto e attivare la macchina da caffè come parte della routine di sveglia, e perché no, accendere anche la TV sulla rete di notizie preferita. Amazon suggerisce altre idee ancora, come per esempio è possibile usare le routine per mettere in pausa i contenuti in riproduzione sulla TV e accendere determinate luci quando ci si vuole alzare per fare uno spuntino.

Ancora, oltre a mettere in pausa e accendere o spegnere la TV, si possono utilizzare le routine per avviare la riproduzione di determinati contenuti su Fire TV o aprire un’app specifica, come riporta anche Engadget. Ricordiamo che le routine Alexa sono supportate su tutti i dispositivi Fire TV in tutto il mondo. Per accendere o spegnere un display con Fire TV Stick come parte di una routine, l’utente avrà bisogno di una TV compatibile con Consumer Electronics Control, ossia la classica funzione CEC, che permette a dispositivi collegati in HDMI alla TV, di accendere la stessa.

A settembre Amazon ha annunciato una corposa serie di novità in arrivo sul suo assistente vocale Alexa che lo renderanno non solo più utile ma anche più intelligente e più umano. Tutti gli ultimi modelli di Fire TV Stick sono stati presentati a settembre e, in anticipo sul Black Friday, sono in queste ore proposti a prezzo scontato: ne abbiamo parlato in questo articolo.

