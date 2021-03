Le presunte foto dei nuovi AirPods 3

Da settimane circolano sempre più con insistenza indiscrezioni sugli AirPods 3, con voci che riferiscono dell’arrivo entro fine mese. Abbiamo visto immagini elaborate con il rendering e il sito 52audio ha ora pubblicato una serie di immagini che dovrebbero mostrare gli auricolari AirPods di terza generazione.

Le foto mostrano un prodotto in linea con le precedenti indiscrezioni che riferivano di design con lo “stelo” più corto e design arrotondato per il “corpo” degli auricolari, del tutto simile agli AirPods Pro. Lo stelo sembra un po’ più lungo di quello degli AirPods Pro ma, ammesso che le foto siano reali, effettivamente più piccolo delle AirPods di prima generazione.

Si evidenziano piccoli cambiamenti nel posizionamento dei sensori del dispositivo. In precedenti rumor si è parlato di un design in-ear ancora più confortevole, ma dalle foto non sembra essere cambiato molto da questo punto di vista. Dalle foto sembra di capire che il design delle AirPods 3 sarò simile alle AirPods ma senza cuscinetti copriauricolari.

Anche la custodia sembra simile a quella degli AirPods Pro: più larga dalla prima, pensata per ospitare ovviamente i nuovi auricolari ma non più lunga perché non è ovviamente necessario in virtù dello stelo più corto.

Gli ‌AirPods‌ 3 sembrano simili agli AirPods Pro ma non dovrebbero vantare funzionalità “pro” quali la cancellazione attiva del rumore e altre caratteristiche come il supporto all’audio spaziale. Le AirPods 3 continueranno a sfruttare il chip H1 di Apple che facilita la velocità di configurazione, la possibilità di passare da un dispositivo all’altro, buona autonomia e comodità dei comandi vocali.

52audio ipotizza per gli AirPods 3 un prezzo negli USA di 150$; gli Airpods 2 sono in vendita negli USA a 159$ con la custodia di ricarica standard (la custodia di ricarica wireless è opzionale). Non è chiaro che tipo di custodia di ricarica offrirà di serie, ma non è da escludere una soluzione di ricarica compatibile con la tecnologia Qi (una luce LED sulla parte anteriore della custodia dovrebbe servire a supporto della ricarica wireless).

Nel corso di un evento che si dovrebbe svolgere entro marzo, dovrebbero essere presentati i nuovi auricolari, il nuovo iPad Pro e anche gli attesi tracker AiTag.