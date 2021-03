La presentazione Apple di primavera attesa il 23 marzo

Apple potrebbe presentare AirTag, il nuovo iPad Pro 2021 atteso con schermo mini LED e altre novità ancora durante una presentazione che potrebbe svolgersi martedì 23 marzo. A indicare la possibile data della prima presentazione di Cupertino di quest’anno è Kang, un attendibile leaker cinese, dopo che Mark Gurman di Bloomberg ha bocciato le indicazioni precedenti che invece puntavano a martedì 16 marzo.

È infatti risaputo che Apple preferisce organizzare le sue presentazioni di martedì, come confermano i numerosi eventi e presentazioni precedenti degli scorsi anni, la maggior parte svoltisi proprio in questa giornata. Con la pandemia ancora in corso, anche la prossima presentazione Apple è attesa come un evento solo online in digitale via streaming.

Trattandosi della prima indiscrezione occorre un po’ di cautela, in ogni caso sembra che anche il leaker Jon Prosser concordi su un evento Apple per il 23 marzo, stesso giorno della presentazione di OnePlus 9 (senza nessuna relazione ovviamente tra le due). Un’altra possibile data potrebbe anche essere martedì 30 marzo. Ricordiamo che lo stesso leaker Kang ha previsto correttamente il ritorno del marchio MagSafe, prima dell’annuncio della gamma iPhone 12 per tecnologia e accessori di ricarica.

Kang 康总: The OnePlus 9 new product launch event and Apple event are held on the same day. It seems that the Apple event is on March 23rd. — DuanRui (@duanrui1205) March 8, 2021

Per quanto riguarda invece le novità che Apple potrebbe introdurre il 23 marzo, praticamente tutti concordano su AirTag, il dispositivo trova tutto di cui abbondano riferimenti, dettagli e indizi scoperti in varie beta di iOS. Da diversi mesi è previsto in arrivo nei primi mesi di quest’anno anche un nuovo iPad Pro top di gamma con processore più potente e schermo mini LED. L’evento Apple è inoltre atteso come l’appuntamento ideale per annunciare il rilascio della versione finale per tutti gli utenti di iOS e iPadOS 14.5 con le nuove funzioni su privacy e anti tracciamento. Tutto quello che c’è da sapere sulla prossima versione di iOS 14.5 è in questo approfondimento di macitynet.

