Fotocamera iPhone 12 Pro Max: il fotografo Austin Mann spiega le differenze con 12 Pro

Tra iPhone 12 Pro e 12 Pro Max una delle principali differenze, oltre alla grandezza dello schermo, è quella relativa al reparto fotografico. In molti, effettivamente, non se ne accorgeranno nemmeno, ma ad un occhio attento le migliorie non mancano affatto. Ecco in cosa la fotocamera posteriore di iPhone 12 Pro Max è migliore rispetto a quella del modello 12 Pro.

Apple ricorda che l’iPhone 12 Pro Max è dotato di un sensore più grande, un teleobiettivo più lungo e una nuova tecnologia di stabilizzazione dello spostamento del sensore. A testare queste affermazioni il fotografo Austin Mann, che ha avuto modo di testare il terminale in uno dei suoi ultimi viaggi. Lo stesso afferma che il miglioramento più grande che ha riscontrato è quando si utilizza l’obiettivo grandangolare in scene con scarsa illuminazione.

Questo mi ha portato al miglioramento più significativo che ho riscontrato durante le riprese in grandangolo (26 mm) e a mano libera in scene con scarsa illuminazione. Pensa a una cena a lume di candela, subito dopo il tramonto, o a una scena urbana notturna con un po’ di luce disponibile. In molti di questi casi, ho riscontrato che l’iPhone 12 Pro richiedeva 2 secondi in modalità notturna rispetto all’iPhone 12 Pro Max che richiedeva solo 1 secondo. Ciò significa meno tempo per le vibrazioni della fotocamera e il movimento del soggetto

Mann ha anche parlato della nuova gamma di zoom ottico 5x con iPhone 12 Pro Max, che è superiore alla gamma di zoom 4x su iPhone 11 Pro e iPhone 12 Pro.

Come fotografi, questa gamma estesa ci dà più libertà di vedere e catturare scene in modo diverso. Mentre l’ultra-wide rivela il contesto, il teleobiettivo 2,5x più compresso può evidenziare dettagli specifici da lontano

In definitiva, Mann afferma che l’iPhone 12 Pro Max ha offerto “miglioramenti sostanziali in scene molto specifiche” rispetto all’iPhone 12 Pro. La domanda è se questi miglioramenti valgono o meno il fattore di forma più grande da 6,7 ​​pollici dell’iPhone 12 Pro Max.

Mi è piaciuto molto usare la lunghezza focale extra del teleobiettivo e spingere il Max in condizioni di scarsa illuminazione, ma sembra enorme nella mia mano ed è difficile da usare come una fotocamera con una sola mano, quindi sto ancora discutendo su quale iPhone sia adatto me. Quello che so è che sia l’iPhone 12 Pro che il 12 Pro Max rappresentano un enorme salto di capacità di imaging rispetto agli anni precedenti, quindi indipendentemente dalla tua decisione tra i modelli di quest’anno, so che ti divertirai a scattare con questa nuova fotocamera

Se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione su iPhone 12 Pro, e quella su iPhone 12.