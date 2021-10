Apple ha valutato un servizio di giochi in streaming

Il futuro del mondo videoludico potrebbe essere orientato prevalentemente allo streaming, con aziende come Microsoft, Google e NVIDIA che hanno lanciato servizi di streaming di giochi basati su cloud: c’è da chiedersi se questa strada possa essere percorsa anche da Apple. Si scopre che la multinazionale di Cupertino avrebbe valutato in passato questa idea.

A rivelarlo è Mark Gurman di Bloomberg, che nell’ultimo numero della sua newsletter Power On, ha parlato di questa possibilità. Lo stesso, rispondendo a una domanda in proposito, ha affermato che Apple aveva preso in considerazione l’idea di lanciare un tale servizio, insieme ad Apple Arcade, ossia l’attuale piano di giochi in abbonamento, che però nulla hanno a che fare con lo streaming.

Un servizio cloud di Apple sarebbe stato più simile a GeForce Now di NVIDIA, o Google Stadia, in cui i giocatori avrebbero potuto acquistare un gioco e fruirne in streaming da un server remoto. L’idea dietro questo sistema è chiara e semplice: poter fruire di giochi che necessitano di requisiti molto alti su tutti i dispositivi dalle capacità hardware limitate e persino su smartphone.

Tuttavia, Gurman afferma che Apple ha discusso internamente di questa possibilità, ma deve ancora affrontarla. Non è chiaro se la società abbia deciso di accantonarla definitivamente, o se ci stiano ancora lavorando. Detto questo, Apple non è necessariamente un’azienda nota per i videogiochi, anche se con Apple Arcade ha accelerato in questo settore.

Inoltre, purtroppo ancora oggi, il parco giochi disponibili per Mac risulta decisamente inferiore rispetto ai titoli esistenti e costantemente in uscita per PC Windows, ma un servizio in streaming potrebbe riuscire nell’impresa di portare giochi tripla A sui computer della Mela.