Fujifilm, update firmware per risolvere problema di alcune fotocamere con macOS

Fujifilm è al lavoro su un aggiornamento firmware che verrà rilasciato per alcune fotocamere serie X e GFX per risolvere un problema che impedisce agli utenti macOS di accedere ad alcune immagini presenti nelle memory card.

Lo riferisce The Verge spiegando che raramente accade che un problema del genere ha a che fare con la fotocamera stessa ma Fujifilm ha confermato l’inconveniente dopo varie segnalazioni di utenti Mac.

In un documento di supporto di Fujifilm, l’azienda riferisce di una incompatibilità firmware tra specifiche fotocamere serie X e GFX che in alcuni casi impedisce l’accesso ai file memorizzati nelle memory card SDXC.

L’attuale firmware di queste fotocamere permette di salvare fino a 9999 scatti in una singola cartella; l’azienda ha avuto modo di verificare che, se in una cartella della memory card sono presenti più di 4000 file si possono presentare due diversi problemi: alcuni file diventano inaccessibili cercando di accedere sia direttamente alla memoria interna (con la fotocamera collegata al computer) sia cercando di leggere la memory card letta con un lettore di memorie collegato al Mac; il secondo problema si verifica cercando di sfruttare la funzione che consente di espellere la memory card dal Finder; il sistema non riesce a espellere il disco dalla Scrivania e questo potrebbe causare problemi alla memory card (non espulsa correttamente).

I modelli di fotocamere sui quali si potrebbe verificare il problema sono: GFX 100, GFX 100S, GFX50S II, X-Pro3, X-T4,X-S10, X-E4, X-T30 II, e X100V. Una versione aggiornata del firmware per i vari dispositivi è ad ogni modo “in arrivo a breve.” Al momento Fujifilm suggerisce di cercare di espellere sempre correttamente le memory card dopo l’uso, limitando il numero di file presenti in una singola cartella della memory card.