Il CEO di Qualcomm prevede una crescita dei PC con architettura ARM

Cristiano Amon, presidente e CEO di Qualcomm, nell’ambito della presentazione dei dati dell’ultima trimestrale ha affermato che i chip con architettura ARM avranno market share sempre più grande nel settore PC, permettendo – tra le altre cose – di integrare direttamente la connettività 5G sui laptop.

Amon ritiene che Qualcomm sia ben posizionata per fornire chip con architettura ARM all’ecosistema Windows, citando l’acquisizione di Nuvia (startup fondata da ex Apple) come esempio di processori che potranno essere sfruttati per creare dispositivi Windows, Android e Chrome OS.

Secondo Amos, gli ambiti d’uso del PC stanno cambiando, concentrando l’attenzione su funzionalità legate alla videocamera e ai giochi in live-streaming, elementi per i quali la connettività 5G è un fattore-chiave.

Per quanto riguarda le entrate, nella trimestrale l’azienda segna entrate per 10,7 miliardi di dollari rispetto ai 10,42 miliardi di dollari previsti, in crescita del 30% anno su anno, risultati che “riflettono la forte domanda per i nostri prodotti e tecnologie, con i ricavi che superano quelli di qualsiasi azienda di semiconduttori fabless”, ha riferito Amon. E ancora: “Siamo all’inizio di una delle maggiori opportunità nella nostra storia, con il nostro mercato indirizzabile in espansione di oltre sette volte a circa 700 miliardi di dollari nel prossimo decennio. La nostra roadmap tecnologica unica ci pone come il partner preferito sia per i dispositivi mobili che per l’edge intelligente connesso”.

Le maggiori entrate sono frutto principalmente di una crescita del 42% nelle vendite di chip per telefoni a $ 5,98 miliardi. La società ha inoltre riferito che la crescita annuale è stata del 60% per i chipset Snapdragon, “cuore” dei telefoni Android, con chip che combinano elaborazione e connettività 5G. Anche la divisione RF – la redditizia divisione che si occupa di connettività wireless – è cresciuta del 76% nell’ultimo anno fiscale.