Mark Gurman, prima della fine dell’anno quattro nuovi Mac con chip M2

Nell’ultimo numero della newsletter “PowerOn”, Mark Gurman – redattore di Bloomberg – conferma un evento Apple previsto per l’8 marzo nel corso del quale dovrebbe essere presentato un nuovo iPhone SE e un nuovo iPad Air, tutti e due con chip A15 e supporto alla tecnologia 5G.

Gurman riferisce ancora che Apple ha in programma il lancio di un nuovo Mac per la primavera ma non è chiaro se questo verrà presentato nell’evento di marzo. Il nuovo Mac in questione potrebbe essere un Mac mini in varianti con CPU M1 Pro e M1 Max; per quanto riguarda il successore dell’iMac da 27″ questo non dovrebbe arrivare prima di agosto o settembre.

Apple – riferisce Macrumors citando l’analista – ha in cantiere almeno quattro Mac con il future varianti del chip M2, incluse versioni rinnovate di MacBook Air, un MacBook Pro 13″ entry level, un iMac 24″ e un Mac mini entry level. Questi modelli dovrebbero essere annunciati nei mesi successivi, dopo la presentazione dei nuovi Mac con CPU M1 Pro e M1 Max.

Gurman ritiene che Apple eliminerà la Touch Bar dal MacBook Pro entry level e che sul nuovo modello non sarà presente i display con tecnologia ProMotion.