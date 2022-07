KeyTag, così la rete Dov’è finisce dentro la chiave di casa

Uno degli usi più comuni di AirTag è quello di agganciarlo al mazzo di chiavi, tanto che Apple vende come accessorio a parte proprio un portachiavi in pelle a misura del suo tracker. Tuttavia chi vuole rendere tutto ancora più semplice ora può affidarsi a KeyTag, un sistema per un certo tipo di chiavi che incorpora al suo interno le tecnologie di tracciamento di Apple.

Questo significa che non si deve rinunciare al proprio portachiavi preferito e l’aspetto finale del mazzo di chiavi sarà quello di sempre, allo stesso tempo beneficiando della rete di localizzazione Apple per non perderla mai più. La geniale trovata è di Ultion, che ha costruito il KeyTag in modo tale che possa essere usato con qualsiasi chiave di sua produzione:

Il marchio di sicurezza del Regno Unito, Ultion, ha presentato una chiave della porta che utilizza la rete Dov’è di Apple per aiutare a localizzare una chiave Ultion in caso di smarrimento. Si chiama KeyTag e può stare all’interno di qualsiasi chiave Ultion per beneficiare di tutte le funzionalità che la rete Dov’è ha da offrire, inclusa la notifica agli utenti con iPhone, iPad e Mac qualora la chiave dovesse essere stata lasciata indietro, e la riproduzione di un suono per localizzarla quando è nelle vicinanze.

Datosi che questo accessorio usa la stessa rete dell’AirTag di Apple offre le stesse funzioni di tracciamento, inoltre il suo aspetto più tradizionale rende il sistema meno riconoscibile e più efficace in caso di furto di una borsa all’interno del quale si trova il mazzo di chiavi.

Il KeyTag si aggancia alla testa della chiave aggiungendo uno spessore di 11 millimetri ed ha una batteria removibile così, proprio come AirTag, può essere sostituita quando si esaurisce l’energia. Incorpora anche un altoparlante che può riprodurre un suono quando la chiave si trova all’interno della portata Bluetooth dell’iPhone abbinato, in modo tale da rintracciarla acusticamente nell’ambiente quando si perde di vista.

Ovviamente per poter usare il KeyTag serve una chiave e una serratura di Ultion. A quel punto la chiave stessa diventa un AirTag e chi ne usa già uno col mazzo di chiavi può a quel punto liberarsene per impiegarlo altrove.