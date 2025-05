Come migliorare la registrazione video con iPhone

Gli iPhone hanno rivoluzionato il modo in cui “mettiamo su nastro” i nostri ricordi, rendendo accessibile a tutti una qualità d’immagine fino a pochi anni fa riservata alle videocamere professionali. Grazie a sensori sempre più avanzati, al chip di elaborazione video e a funzionalità come la modalità Cinema e l’HDR, anche chi non ha esperienza può realizzare clip sorprendenti.

Tuttavia, per ottenere il massimo da queste tecnologie, non basta aprire l’app Fotocamera e premere “Rec”. Alcune impostazioni vanno regolate manualmente, altre disattivate per evitare risultati incoerenti. In più, ci sono modalità speciali da usare in contesti specifici, e strumenti semplici ma efficaci per migliorare i video anche dopo la registrazione.

In questo articolo vedremo quali sono le impostazioni più importanti da modificare, come prepararsi a riprendere in situazioni particolari e cosa fare dopo aver premuto “stop” per ottenere il miglior risultato possibile. Il tutto con gli strumenti offerti da Apple, senza dover scaricare e installare chissà quali applicazioni.

Ma prima di proseguire, una precisazione: le indicazioni descritte qui sotto sono rivolte chi si avvicina per la prima volta alla registrazione video con iPhone. Se ci lasciate passare il termine potremmo definirla una specie di “guida per principianti”: i più esperti conosceranno già molti di questi suggerimenti; ma per chi parte da zero, possono fare davvero la differenza.

Prima di iniziare a registrare

Aprite l’app Impostazioni, scorrete verso il basso ed accedete alla sezione Fotocamera. Qui potete applicare alcune modifiche fondamentali:

Registra video > 4K a 60 fps : Impostate la risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo per ottenere la massima qualità e fluidità dell’immagine, che è particolarmente efficace quando si registrano movimenti rapidi e video dinamici. Disattivare Video HDR : L’HDR può migliorare il range dinamico, ma a volte crea problemi di compatibilità con alcune piattaforme di editing e condivisione. Disattivarlo può rendere i file più gestibili tra i vari dispositivi. Attivare Stabilizzazione ottimizzata : Questa opzione riduce i tremolii e rende le riprese più stabili, specialmente quando si registra a mano libera. FPS Automatico > No : Questa opzione modifica dinamicamente il frame rate per ottimizzare la luce, ma può causare variazioni indesiderate nella fluidità dei filmati. Invece di lasciare che l’iPhone lo selezioni automaticamente in base alle condizioni di luce o altri fattori, disattivatela, così la registrazione risulterà più fluida indipendentemente dalle caratteristiche ambientali.

In situazioni particolari

A seconda delle condizioni di ripresa, potete anche attivare funzionalità specifiche come:

La modalità Cinema in ambienti ben illuminati: Se avete un iPhone con fotocamera teleobiettivo (come i modelli Pro), la modalità Cinema a zoom 2x è perfetta per ritratti video e scene in cui si desidera ottenere una maggiore profondità di campo. Da usare con buona luce per ottenere il massimo da questa modalità. La modalità Azione per scene in movimento: In alto a destra nell’app Fotocamera, toccate l’icona della modalità Azione (rappresentata da un omino stilizzato che corre su sfondo giallo) per stabilizzare i video in movimento, come durante una corsa o una ripresa in bici, mantenendo così l’immagine fluida anche con forti vibrazioni.

Dopo la registrazione

Una volta registrato il video non dimenticate di Usare l’editor integrato per applicare le correzioni automatiche. Vi basta aprire il video nella galleria, toccare Modifica > Regola e provare il pulsante Auto (la bacchetta magica) per migliorare luce, contrasto e colori. Spesso basta un tocco per rendere il video più gradevole e professionale.

Se poi il risultato finale non vi piace, vi basta cliccare su Annulla , quindi selezionare l’opzione rossa Non salvare le modifiche per ripristinare la registrazione originale.

Altri consigli

Se avete un iPhone 15 Pro (o successivi) date anche un’occhiata a questo articolo che tratta nello specifico di altre impostazioni da regolare presenti esclusivamente in questi modelli.

Ad ogni modo sull’argomento “video con iPhone” abbiamo scritto decine e decine di articoli.

Tra i più interessanti per chi intende migliorarne la qualità, vi invitiamo a leggere quello in cui abbiamo spiegato come correggere un video sfocato che vi è stato inviato, e l’altro dove invece abbiamo mostrato cosa fare per mantenere la risoluzione originale quando inviate foto e video tramite AirDrop.

Infine non dimenticate che abbiamo scritto una approfondita guida ai migliori stabilizzatori e Rig per video con iPhone e smartphone, e un’altra invece dedicata ai migliori microfoni per vlogger, videomaker, youtuber e giornalisti. Con questi accessori le riprese rasenteranno la perfezione.

