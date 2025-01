Esordio con sconto boom, su Galaxy S25 risparmio fino a 450 euro

Pubblicità

La serie Galaxy S25 è stata presentata ieri nel corso del consueto evento Unpacked. I terminali sono già in pre vendita su Amazon, con ricchi sconti. Il modello Ultra, infatti, si acquista fino a 450 euro in meno rispetto al listino, mentre i modelli standard e Plus fino a 400 euro in meno. E per giunta avete il taglio di memoria superiore al prezzo di quello inferiore.

Come? Ora ve lo spieghiamo partendo dall’offerta che si vede, quella sul taglio di memoria.

Upgrade di memoria gratis

Il modello standard, Samsung Galaxy S25 si acquista a 929 euro nella versione 12+128 GB. al momento, però, sconsigliamo l’acquisto di questo modello, considerando che la variante 12+256 GB ha lo stesso prezzo lancio. Infine, il modello 12+512 GB costa 60 euro in più: 989 euro.

Per quanto concerne Samsung Galaxy S25+:, la variante 12+256 GB costa 1189 euro, ma anche qui stesso prezzo per a versione 12+512 GB, che in promo lancio costa uguale.

Il modello Samsung Galaxy S25 Ultra, invece, costa 1499 euro per la versione 12+256 GB, così come la variante 12+512 GB in promo lancio. La versione da 1 TB costa in offerta lancio 1619 euro.

Al momento, dunque, non conviene affatto acquistare il modello da 128.

Sconto con codice

Ma non finisce qui. Samsung aveva detto che coloro che avevano eseguito la registrazione i giorni precedenti al lancio potranno avrebbero potuto usare codice sconto UNPACK200 per ottenere 200 euro di sconto sull’acquisto dei nuovi flagship. A dire il vero, al momento sembra che il codice funzioni per tutti.

Sconto con Amex e Prime Student

Se acquistate con Carta AMEX, la carta di credito American Express, avrete diritto nel carrello a uno sconto di 150 euro sul modello Ultra, o 100 euro sul modello Standard e Plus. Inoltre, se avete Amazon Prime Student, otterrete altri 100 euro di sconto.

Se avete, insomma, tutti i requisiti sopra elencati, allora potrete ottenere fino a 450 euro di sconto sul modello Ultra, o fino a 400 euro sui modelli standard e Plus.

Qui sotto trovate i prezzi di lancio su Amazon.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...