Galaxy Z Flip, ecco come potrebbe essere il prossimo pieghevole Samsung

Dopo le incertezze sul Galaxy Fold, finalmente arrivato sul mercato da qualche settimana, ecco i primi render di quello che potrebbe essere il secondo pieghevole della società sud coreana: questa volta il design di Galaxy Z Flip si ispirerebbe più a RAZR, con una piega che nasconde un display in verticale.

Si tratterebbe di un design a conchiglia, dunque, almeno se stando a tutti i rumor e ai leak apparsi in rete fino ad ora. Questa volta è WinFuture ad aver messo le mani su immagini e specifiche di quello che si ritiene essere il Galaxy Z Flip. Secondo quanto riferito, il dispositivo offrirà su un display pieghevole da 6,7 ​​pollici, con risoluzione 2.636 x 1.080 e con “vetro ultra sottile”, più protettivo rispetto alla plastica e con un foro per la fotocamera frontale da 10 MP. Sul retro, invece, un display secondario sempre attivo da 1 pollice, che mostra l’ora e le notifiche quando il telefono è spento.

Quanto al design, questo potrebbe essere fortemente ispirato al Motorola RAZR. Galaxy Z Flip si fregerebbe anche di un processore Snapdragon 855 Plus, leggermente più vecchio rispetto a Galaxy S20 atteso con il processore Snapdragon 865. Ancora, Z Flip avrebbe “solo” due fotocamere sul retro, con un’unità standard da 12MP e f/1.8 e un sensore con apertura f/2.2 ultra-wide. Non ci sarebbe un jack per le cuffie, mentre la memoria interna sarebbe da 256 GB.

Quanto alla data di presentazione, si ipotizza una finestra relativamente vicina: Galaxy Z Flip potrebbe arrivare già il prossimo 14 febbraio. Non ci sono informazioni sul prezzo, ma la finestra suggerita da WinFuture è di 1.500 euro.