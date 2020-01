Per iPhone 11 il Natale è stato un trionfo

È stato l’iPhone 11 il certo campione del Natale. L’ha detto Tim Cook durante la presentazione degli ultimi risultati fiscali di Apple che hanno visto un significato aumento delle vendite dei suoi smartphone

Stando a quanto riferito dall’amministrazione delegato della Mela, la risposta dei clienti a iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max è stata molto positiva. L’iPhone 11, in particolare, è stato il modello più venduto in tutte le settimane del trimestre che include il mese di dicembre, e i tre nuovi modelli di iPhone sono stati quelli più apprezzati.

Apple ha evidenziato una crescita a doppia cifra negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, Singapore, Brasile, Cina continentale, India, Tailandia, Turchia e altre nazioni ancora. In Cina, in particolare, la Mela torna a crescere. A questo proposito, Cook ha annunciato che – a causa dell’allarme per la diffusione del coronavirus – uno degli store nel Paese è in questo momento chiuso; per gli altri è stato deciso di ridurre gli orari. I dirigenti stanno studiano anche un piano per limitare i viaggi del personale negli stabilimenti cinesi di produzione.

Dai dati della presentazione dell’ultima trimestrale, emerge che quest’ultima è stata una delle migliori della sua storia, con entrate record pari a 91,8 miliardi di dollari, un balzo del 9% che ha permesso di ottenere utili netti per ben 22,2 miliardi di dollari. Gli iPhone hanno fatto segnare un +8%, per incassi pari a 55,96 miliardi di dollari.