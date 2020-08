Game of Thrones: Tale of Crows è un nuovo gioco narrativo-inattivo per Apple Arcade

Game of Thrones: Tale of Crows è il nuovo gioco per Apple Arcade, il servizio in abbonamento di giochi di Apple. Viene pubblicizzato come un gioco per rilassarsi nei tempi di noia ed è un gioco narrativo definito “inattivo” visto gli eventi di gioco vanno avanti comunque, anche quando non si sta giocando.

Dalla descrizione iTunes: All’ombra della Barriera, la tua guardia ha inizio. Ottomila anni prima che Jon Snow prendesse il nero, per proteggere la Barriera e difendere i confini di Westeros contro i pericoli del Nord e di tutto ciò che vi stava oltre, nacquero i Guardiani della Notte. In queste incontrollate lande selvagge, i fratelli e i loro alleati si organizzarono in spedizioni per affrontare i pericoli che avrebbero potuto minacciare il regno. Ma la Barriera era come un’arma a doppio taglio. Vesti i panni dei Lord Comandanti e prendi le decisioni, in diversi momenti della storia, organizzando spedizioni oltre la Barriera. Mentre i corvi viaggiano in tempo reale da e verso i gruppi in esplorazione, i messaggi ti verranno consegnati nel corso della giornata. Rispondi impartendo i comandi, immediatamente o quando pensi sia meglio. La storia dei Guardiani della Notte è lunga e moltissime sono le sue storie dimenticate. È arrivato il momento che vengano ricordate.

Sostanzialmente i giocatori hanno il compito di inviare spedizioni di soldati nell’estremo Nord da Castello Nero, oltre la Barriera. Una volta inviate, come dicevamo queste spedizioni continueranno comunque ad esplorare i territori in cui sono stati mandati anche se viene interrotto il gioco. Stessa cosa per i corvi, che continueranno a volare: gli utenti riceveranno comunque una notifica sul dispositivo nel momento in cui avranno raggiunto l’obiettivo. A quel punto basta cliccare sulla notifica per rientrare in gioco ma non c’è fretta: nel momento in cui si ha un po’ di tempo libero si potrà comunque tornare a giocare per proseguire con le missioni.

Game of Thrones: Tale of Crows, come dicevamo, è disponibile a partire da subito per tutti gli abbonati Apple Arcade. Come gli altri titoli che fanno parte del pacchetto, è gratuito, non ci sono pubblicità e non ci sono acquisti in-app. Basta insomma solo l’abbonamento ad Apple Arcade, che costa – lo ricordiamo – 4,99 euro al mese. Per sapere tutto ma proprio tutto quel che c’è da sapere sul servizio di giochi in abbonamento di Apple potete fare riferimento alla nostra guida.