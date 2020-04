Gameloft regala la Compilation Gameloft Classics con 30 giochi

Gameloft è un nome storico tra gli sviluppatori quando si tratta di videogiochi mobili, anche se è operativo su altre piattaforme e anche console. Ad ogni modo, lo sviluppatore francese festeggia il suo ventesimo compleanno facendo un regalo gradito agli utenti: la Compilation Gameloft Classics è gratis al download.

Per chi non la conoscesse, la raccolta include 30 celebri giochi Gameloft, alcuni inediti su smartphone e tablet. Gameloft si propone da sempre come una software house multipiattaforma, con titoli disponibili per smartphone, PC, console e altri dispositivi. Con 20 anni di storia alle spalle, il publisher ha all’attivo quasi 800 giochi.

Per festeggiare l’occasione speciale del suo 20esimo compleanno, Gameloft ha deciso di fare un regalo a tutti gli appassionati: la raccolta Gameloft Classics è disponibile gratis sui dispositivi Android. Gameloft Classics è una celebrazione di 20 anni di storia del mobile gaming, che sicuramente piacerà a tutti gli amanti della retro school e non solo.

Gameloft Classics riporta alla luce alcuni dei titoli più apprezzati come il classico puzzle mobile Bubble Bash 2, il gioco d’azione in cui sterminare non-morti Zombie Infection, il dating sim Date or Ditch 2, lo sparatutto mobile NOVA, l’indimenticabile gioco arcade Block Breaker Deluxe 2 & 3 e molti, molti altri

Gameloft Classics è disponibile per i dispositivi Android e si scarica gratis da qui. : Peccato che l'iniziativa non sia stata estesa anche a iPhone e iPad.

