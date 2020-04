AppleCare+ per iPhone SE 2020 costa 50 euro meno

Esteticamente è praticamente identico a iPhone 8 che sostituisce a listino, ciò nonostante con una mossa a sorpresa Apple riduce sensibilmente il prezzo di AppleCare+ per iPhone SE 2020. Ricordiamo che con l’introduzione di questo nuovo terminale, la multinazionale di Cupertino ha rimosso gli iPhone 8 dal listino: per questo modello AppleCare+ costava 149 euro.

Ora AppleCare+ per iPhone SE 2020 è proposta a solamente 99 euro, una riduzione di prezzo di ben 50 euro, pari a circa il 33% in meno. Una forte revisione al ribasso che giunge a sorpresa da una società che storicamente propone prodotti nella fascia medio alta di mercato, quindi con un listino prezzi che nella maggior parte dei casi risulta superiore ai concorrenti.

L’estensione di garanzia AppleCare+ per iPhone SE 2020 può essere acquistata in contemporanea con il terminale, quando inizieranno i preordini venerdì 17 aprile, con prime consegne indicate per la prossima settimana. Oltre alla copertura legale obbligatoria, che garantisce la riparazione o sostituzione gratuita dei prodotti che presentano un difetto di conformità entro 24 mesi dalla consegna, acquistando l’estensione di garanzia Apple si ottengono servizi e copertura aggiuntivi.

AppleCare+ per iPhone SE 2020, così come gli equivalenti pacchetti per gli altri prodotti Apple, include fino a due anni di assistenza telefonica con tecnici Apple e fino a due anni di copertura hardware aggiuntiva. Ricordiamo che sono inclusi anche due interventi per danni accidentali, quindi anche se il telefonino vi cade dalla tasca, ciascuno con un costo addizionale di 29 euro per danni allo schermo oppure di 99 euro per danni di altro tipo. In pratica se distruggete lo smartphone con AppleCare+ il terminale viene sostituto pagando 99 euro.

