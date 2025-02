Garmin Approach Serie S, gli smartwatch per il golf

Pubblicità

Da anni Garmin realizza dispositivi tecnologici – tra smartwatch, smartband e palmari – appositamente progettati per i golfisti, e gli ultimi due orologi sono appena arrivati su Amazon: parliamo del Garmin Approach S44 e della sua versione potenziata chiamata Garmin Approach S50.

In breve si tratta di smartwatch che permettono di consultare facilmente le distanze mid, front e back dal green e permettono non solo di avere una maggiore consapevolezza della propria posizione ma anche di scegliere i bastoni corretti per il prossimo colpo. Di seguito vi spieghiamo nel dettaglio le caratteristiche di ciascuno.

Garmin Approach S44

Partiamo dal modello S44 che possiamo definire la versione base dei due: tutto quello che offre questo orologio infatti lo ritroviamo anche nella più performante versione S50.

Monta innanzitutto uno schermo AMOLED da 1,2″ di forma circolare con risoluzione 390 x 390 pixel e copertura in vetro Corning Gorilla Glass 3 incorninciato all’interno di una cassa da 43 mm in alluminio anodizzato (spessore 11,4 mm).

Include poi mappe precaricate di oltre 43.000 campi da golf e funzioni chiave per il golf come la vista dei pericoli e la distanza dalla parte anteriore, centrale e posteriore del green per aiutare i giocatori a ridurre il loro punteggio.

Lato autonomia, promette fino a 10 giorni in modalità smartwatch oppure 15 ore in modalità GPS. A tal proposito facciamo notare che include anche le tecnologie GLONASS e Galileo oltre che bussola, giroscopio e sensore della luce ambientale e 4 GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda la connettività ci sono Bluetooth e ANT+.

Con un dispositivo al polso come questo i giocatori possono più facilmente capire come orientarsi tra bunker, pericoli d’acqua e layup con la vista dei pericoli e ricevere aiuto nel decidere quale mazza usare con le letture della distanza dalla parte anteriore, centrale e posteriore del green, con tanto di funzione segnapunti per il rilevamento delle statistiche avanzate e il calcolo dell’handicap.

Garmin Approach S44 costa 359 € e lo potete comprare anche su Amazon.

Garmin Approach S50

Oltre a tutte le funzioni descritte poc’anzi, il modello S50 aggiunge il PlaysLike, ovvero la distanza esatta di ogni colpo con la misurazione regolata in base ai cambiamenti di quota e alle condizioni ambientali.

C’è poi il sensore cardiofrequenzimetro Garmin Elevate Gen4 e le funzioni per il monitoraggio del sonno, dello stress, della respirazione, dei livelli di ossigeno nel sangue (col sensore Pulse Ox) e di idratazione.

Come opzione aggiuntiva per la connettività c’è anche il Wi-Fi e svariate funzionalità che permettono ad esempio di lavorare sulla forza e sulla mobilità con profili di attività precaricati con l’obiettivo di aiutare i giocatori a colpire la palla più lontano e a prevenire gli infortuni.

Offre anche una panoramica del sonno della notte precedente e delle prospettive di allenamento della giornata, oltre allo stato HRV (variabilità della frequenza cardiaca) e al meteo. C’è anche il monitoraggio energetico Body Battery per tracciare i livelli di energia durante la giornata e aiutare a trovare i momenti migliori per l’attività e il riposo.

Permette perfino di scaricare la musica da Spotify, Deezer o Amazon Music e quindi ascoltare la musica tramite speaker o cuffie Bluetooth e senza bisogno dello smartphone.

Infine usa il cinturino ComfortFit in nylon che dovrebbe promettere una migliore vestibilità per tutto il giorno.

Garmin Approach S50 costa 459 € e lo potete comprare anche su Amazon.

Sensori Approach CT10

Segnaliamo che entrambi gli smartwatch sono compatibili coi sensori CT10 (venduti separatamente) dedicati al monitoraggio automatico dei tiri, per avere un quadro più chiaro della partita in corso.

