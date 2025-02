iFunia DVD Creator, meno di 3€ per l’app Mac che crea DVD in tre passaggi

Pubblicità

iFunia DVD Creator è una applicazione Mac che consente di creare in pochi passaggi DVD partendo da multiple tipologie di file sorgenti audio/video. È possibile creare menu per DVD da template e personalizzare varie opzioni, visualizzare in anteprima il risultato (come sarà mostrato il disco su un riproduttore da tavolo), creare dischi (usando un masterizzatore) o file ISO anche partendo da semplici cartelle.

I formati gestiti in input da iFunia DVD Creator sono vari (MP4, MOV, M4V, MKV, AVI, WMV, MTS, M2TS, TS, HD MKV, HD MOV, ecc.), e non devono essere tutti necessariamente dello stesso tipo; è possibile creare DVD partendo da materiale ottenuto da vecchie sorgenti analogiche quali Betamax, VHS tapes, Hi-8mm e telecamere, ma anche videocamere digitali moderne e smartphone, video scaricati da internet, app per creare video, ecc.

I vari filmati possono essere compressi per occupare lo spazio di un DVD è masterizzare dischi da 4,7GB o 8,5GB, utili per la creazione di supporti partendo da video 4K/8K.

L’applicazione include strumenti per tagliare i filmati, adattarli, ruotarli in vari modi, aggiungere filigrane, effetti, sottotitoli, creare capitoli, modificare il volume in vari modi.

Il menu principale di un DVD può essere personalizzato partendo dagli oltre 50 template di serie, modificando l’immagine di sfondo, titoli e pulsanti dei menu, aggiungendo testo, tracce audio di background, il rapporto di aspetto (4:3 o 16:9), ecc. Un player interno al programma consente di riprodurre quanto creato e non mancano funzioni per creare dischi impostando parametri quali l’area geografica, la riproduzione automatica e molto altro ancora.

L’applicazione iFunia DVD Creator costa normalmente 59,99€. Questo software è in sconto speciale a 3$ invece che 59,99$ in quanto parte del pacchetto BundleHunt. Se acquistate fino 30 dollari di software – e di software interessante c’e n’è tantissimo – avrete pure uno sconto di 3 $ sul totale

Le altre offerte software per Mac

Tra gli altri software in promozione su BundleHunt vi abbiamo già segnalato: