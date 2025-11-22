Black Friday, lo smarwatch Garmin vívoactive 6 va al minimo storico, solo 199,99 €

È in offerta su Amazon Garmin vívoactive 6, smartwatch con funzioni avanzate per sport e benessere, con allenamenti completi, monitoraggio salute e compatibilità con Android e iOS. Il prezzo scende a 199,99€ invece dei 329€ di listino.

Display AMOLED e sensori per la salute

Garmin vívoactive 6 integra un display AMOLED da 1,4 pollici, sempre attivo, con vetro Gorilla Glass 3. Il corpo in acciaio inossidabile mantiene un design robusto ma elegante. Al suo interno, sensori per il monitoraggio della frequenza cardiaca, saturazione ossigeno (SpO2), stress, qualità del sonno e livello energetico Body Battery. Grazie al nuovo sensore ottico Elevate Gen5, la lettura dei dati risulta più accurata anche durante attività intense o in condizioni di movimento.

Modalità sportive, GPS e pagamenti contactless

Pensato per chi pratica sport all’aperto o in palestra, vívoactive 6 include oltre 30 profili sportivi integrati, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, HIIT e yoga. Il GPS integrato consente di registrare percorsi e distanze senza bisogno dello smartphone. La connettività con Garmin Pay permette anche di effettuare pagamenti contactless direttamente dall’orologio. Non mancano il supporto alle notifiche smart e il controllo della musica, con compatibilità con Spotify, Deezer e Amazon Music.

Personalizzazione e autonomia fino a 11 giorni

Attraverso l’app Garmin Connect si possono impostare obiettivi, analizzare grafici e modificare quadranti e widget. La batteria offre fino a 11 giorni di autonomia in modalità smartwatch e circa 20 ore con GPS attivo, un valore superiore alla media per dispositivi di questa categoria. Il sistema operativo è reattivo, con interfaccia migliorata rispetto ai modelli precedenti. Compatibile con smartphone Android e iPhone, permette una sincronizzazione rapida e stabile.

Per l’acquisto, il prezzo attuale su Amazon è 199,99€, in calo rispetto ai 329€ del listino Garmin. In precedenza era già stato scontato a 300€, ma l’attuale riduzione lo porta al minimo storico

