Sconto top sulle luci di Natale Twinkly, risparmio del 42%

So avvicina il Black Friday e dietro l’angolo c’è anche il Natale. Se avete l’occhio lungo e volete decorare la vostra casa in maniera originale e “smart”, su Amazon ci sono in sconto un paio di prodotti particolarmente interessanti in sconto del 42% Twinky Courtain e Twinkly Strings.

Quel di cui parliamo è arcinoto agli appassionati di decorazioni natalizie (quindi a quasi tutti): si tratta delle luci di Natale più avanzate presente sul mercato. Connesse all’iPhone o al cellulare Android questi LED a bassissimo consumo permettono di fare creazioni incredibili dal punto di vista degli effetti di luce.

Sfruttando l’app si possono attivare animazioni molto complesse con tantissimi colori. È anche possibile creare le proprie animazioni e controllare le luci in maniera totalmente automatica attraverso le principali piattaforme per la casa tra cui HomeKit.

Il sistema è davvero molto evoluto. Le luci vengono mappate secondo la disposizione che avete dato ad esse, ad esempio avvolgendole intorno ad un albero di Natale, e la riproduzione degli effetti avverrà secondo la collocazione dei LED.

Macitynet ha recensito approfonditamente alcune versioni delle Twinkly. Leggete il nostro articolo per conoscere tutto quel che serve sapere per un uso casalingo.

In sconto oggi trovate, come accennato, due modelli di Twinkly.

Il primo è Courtain che come dice il nome è una “tenda” di luce con 210 LED. La si colloca dietro o davanti ad una finestra, la si collega e il gioco è fatto. Tutti coloro che passeranno davanti ad essa potranno assistere al nostro spettacolo. Il costo di Twinkly Courtain è di 69,99 € invece che 119,99€.

Twinkly Strings è invece la classica striscia di LED che viene utilizzata, prevalentemente, per decorare un albero di Natale. Qui abbiamo in offerta la versione da ben 600 LED sufficienti per decorare in maniera molto precisa e con un’alta densità un albero da 1,50 a quasi due metri di altezza. Twinkly Strings da 600 LED costa 132,99 € invece di 229,99€