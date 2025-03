Quattro monitor KTC in sconto a partire da 129,99 € su GeekMall

Pubblicità

Se dovete cambiare monitor perché il vecchio è ormai obsoleto in termini di tecnologia e risoluzione, oppure se ne volete uno nuovo, più grande e performante, allora date uno sguardo alle offerte attualmente in corso su GeekMall perché ce ne sono per tutti.

Trovate infatti svariati modelli con prezzi a partire da 129,99 € e schermi che vanno da 27 a 32 pollici, alcuni perfino con frequenza di aggiornamento di 280-300 Hz, perfetti quindi per i videogiocatori più incalliti.

Potete dare uno sguardo a tutte le offerte in corso partendo da questa pagina; qui sotto ve ne citiamo quattro tra i più interessanti. Tenete comunque conto che, salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini, l’offerta termina il 31 Marzo.

KTC H27E6

È un monitor gaming da 27 pollici con risoluzione 2K QHD, una frequenza di aggiornamento di 300 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, ottimo quindi per chi cerca prestazioni fluide e reattive. Il pannello IPS e la gamma di colori sRGB del 144% assicurano inoltre immagini vivide.

È anche progettato per ridurre l’affaticamento visivo grazie alle tecnologie integrate di riduzione della luce blu e alla retroilluminazione senza sfarfallio, oltre al pannello antiriflesso.

Usa poi un supporto ergonomico regolabile ed è dotato di doppia porta HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4 per connettersi facilmente ai vari dispositivi.

Inserendo il codice KTCNUOVO lo comprate in sconto a 289,99 €.

KTC H27E22P

È un monitor gaming da 27 pollici con risoluzione FHD e una frequenza di aggiornamento di 280 Hz, anche qui con un tempo di risposta di 1 ms.

È inoltre compatibile con le tecnologie FreeSync e G-Sync per ridurre il tearing e il lag.

Supporta poi HDR10 e offre una gamma cromatica sRGB al 99% e una capacità cromatica DCI-P3 al 100%, per colori vividi e dettagliati, il che lo rende ottimo soprattutto per giochi e contenuti multimediali.

Inserendo il codice KTCNUOVO lo comprate in sconto a 169,99 €.

KTC H27T27

È un monitor da 27 pollici 2K QHD pensato per l’ufficio, con un pannello IPS che offre una gamma di colori sRGB del 99%.

La frequenza di aggiornamento di 100 Hz lo rende adatto sia per il lavoro che per il gioco. Supporta la tecnologia HDR10 e c’è la funzione di riduzione della luminosità blu per essere più gentile con gli occhi durante le lunghe sessioni di lavoro.

È infine dotato di supporto per montaggio a parete VESA e angolo di inclinazione regolabile.

Inserendo il codice KTCNUOVO lo comprate in sconto a 129,99 €.

KTC H32T13

È un monitor da 32 pollici WQHD con risoluzione 2560 x 1440 pixel e offre una elevata nitidezza dell’immagine anche qui grazie anche alla gamma di colori sRGB al 109%. Con una frequenza di aggiornamento di 100 Hz, è ideale per giochi, editing video e per lavorare ai documenti.

Pure questo è dotato di filtro a bassa luce blu e tecnologia flicker-free che riduce l’affaticamento visivo, mentre l’angolo di inclinazione regolabile da -5° a 15° garantisce comfort durante l’uso.

Inserendo il codice KTCNUOVO lo comprate in sconto a 179,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

