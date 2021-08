Già disponibile la nuova PS5, più leggera e non necessita di cacciavite

Mentre molti aspettano di poter comprare una PS5, qualunque essa sia, Sony ha già lanciato, in totale silenzio, un modello PS5. E’ già disponibile in Australia e presenta qualche modifica. Ecco di che si tratta.

Press Start, un sito di giochi con sede in Australia, riporta che i nuovi modelli di PS5 includono una nuova vite per il supporto della base, che non richiede più un cacciavite per essere svitato. Secondo quanto riferito, Sony ha sostituito la vite precedente con una nuova, che semplicemente offre sulla testa maggiore grip, per poter essere svitato e avvitato a mani.

Press Start riporta anche che questi modelli PS5 aggiornati pesano circa 300 grammi in meno rispetto all’originale, ma non è chiaro cosa Sony abbia rimosso o modificato per ridurre il peso. Le nuove PS5 vengono spedite con un numero di modello CFI-1102A, invece del CFI-1000 presente sull’originale.

L’Australia sembra essere il primo paese ad avvistare questi nuovi modelli di PS5 leggermente rivisti. Sebbene Sony abbia eliminato la necessità di un cacciavite per il supporto della base, l’utente ne avrà ancora bisogno per accedere alla memoria SSD M.2 rimovibile.

Sony sta pianificando di implementare l’archiviazione SSD rimovibile con un prossimo aggiornamento del software. L’aggiornamento, attualmente disponibile per i beta tester, include anche miglioramenti all’interfaccia utente della dashboard di PS5, supporto audio 3D per altoparlanti TV integrati e un modo migliore per distinguere tra le versioni dei giochi PS4 e PS5.