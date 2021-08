Niente Touch ID per iPhone 13, basta lo sblocco con Apple Watch (per ora)

Touch ID su iPhone 13 non ci sarà. A smeinte l’ indiscrezione più “gettonata” sulle specifiche tecniche prossimi iPhone è il giornalista Mark Gurman.

Nella sua newsletter Power On, Gurman scommette sul fatto che Apple non aggiungerà il Touch ID sotto schermo sul prossimo iPhone 13; sebbene l’azienda lo abbia già testato, si legge, Cupertino al momento avrebbe obiettivi più ambiziosi: un Face ID sotto schermo.

Gurman scrive:

Anche se Apple ha testato il Touch ID su schermo per i prossimi iPhone di punta, quest’anno non ce la farà. Credo che Apple sia concentrata completamente su un Face ID per i suoi iPhone di fascia alta e il suo obiettivo a lungo termine è implementarlo nel display stesso

Insomma, secondo Gurman, Apple prevede di fare qualcosa di simile a quel che ha fatto Samsung con il sensore della fotocamera del a schermo del Galaxy Z Fold3. Ma non è del tutto escuso, come si legge sempre su PowerON, che in futuro un Touch ID ci possa essere. Ad esempio

I modelli più costosi potrebbero avere Face ID sullo schermo, mentre i modelli di fascia bassa nella tacca

Dunque, Face ID è un impegno a lungo termine di Apple, mentre l’azienda potrebbe anche aggiungere Touch ID sullo schermo ai suoi iPhone di fascia bassa. Le ragioni di questa scelta non sono del tutto chiare (né specificate da Gurman) ma è possibile che da una parte la Mela senta meno pressione nel sostituire Face ID con Touch ID (come ha fatto su iPad Air) dopo avere implementato lo sblocco mediante Apple Watch. Usando questa tecnologia diventa meno problematico gestire Face ID con la mascherina indossata. Secondariamente è altrettanto possibile che il Touch ID nel tasto di accensione, la soluzione di iPad Air, possa non essere considerata del tutto adeguata per un prodotto di bandiera come iPhone,