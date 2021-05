Sony avverte, scorte PlayStation 5 scarse fino al 2022

Sony sta vendendo tante PlayStation 5, è innegabile, anche se certamente a un ritmo molto blando, per via delle scorte PS5 limitate dovute dalla scarsità globale di chip che sta colpendo diverse industrie, dalle automobili agli smartphone, console incluse. A quanto pare, la situazione non è destinata a cambiare nel breve periodo.

Secondo un rapporto di Bloomberg, la società avrebbe avvertito gli analisti che la PS5 rimarrà con disponibilità limitata per tutto il 2022, ostacolando i futuri acquirenti e dunque le potenziali vendite.

Sony ha venduto 7,8 milioni di unità fino al 31 marzo scorso, e prevede di venderne circa 14,8 milioni entro la fine dell’anno fiscale in corso. Una domanda altissima significa che potrebbe venderne di più, ma non riesce a tenere il passo con l’offerta, a causa della carenza di chip e di altri componenti elettroniche. E come altri settori che dipendono dai semiconduttori, Sony non è in grado di fornire una stima di quando la situazione migliorerà.

Non credo che la domanda si calmi quest’anno e anche se garantissimo molti più dispositivi e producessimo molte più unità della PlayStation 5 l’anno prossimo, la nostra offerta non sarebbe in grado di soddisfare la domanda

Sony non è l’unico produttore di console con problemi di fornitura, poiché la scorsa settimana Nintendo ha anche avvertito della carenza di componenti nonostante un trimestre di vendite di successo. Per Sony, la situazione non è ideale in quanto non può sfruttare appieno il successo del lancio della PS5 mentre gli acquirenti sono ancora entusiasti.

Ricordiamo che lo scorso 14 aprile la società ha rilasciato un importante aggiornamento per la propria console; si è trattata di una buona notizia per i fortunati possessori della console che stanno esaurendo lo spazio sull’SSD integrato. A questo indirizzo capirete di che si tratta.

Per tutte le notizie sul mondo PS5 vi invitiamo a visitare direttamente questo indirizzo.