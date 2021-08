Ryan Reynolds e Rob McElhenney chiedono un risarcimento in biscotti ad AppleTV+

Gli attori e produttori cinematografici Ryan Reynolds e Rob McElhenney hanno risposto alla battuta di Ted Lasso sulla proprietà reale del loro club di calcio gallese in modo divertente. Citati nel quinto episodio di Ted Lasso, la serie comica più amata dal pubblico e dalla critica di Apple TV+, hanno pubblicato una lettera satirica su Twitter, sul profilo di Reynolds.

I due minacciano Apple TV+ di ripercussioni legali per la battuta in riferimento al Wrexham AFC, il club di loro proprietà dall’inizio del 2020. Hanno chiesto al gigante hi-tech un risarcimento di due grandi scatole di biscotti, noti al pubblico della serie tv.

La lettera è anche l’occasione per citare la serie tv Mythic Quest, prodotta dallo stesso Rob McElhenney. «Cara Apple TV+- si legge nella lettera pubblicata su Twitter dai due attori e produttori cinematografici -, abbiamo notato che nell’ultimo episodio di Ted Lasso è stato citato il nostro club Wrexham AFC ed è stata messa in dubbio la nostra proprietà del club da un personaggio amato dal pubblico e chiamato Higgins. Mentre non abbiamo nulla contro l’incomparabile Jeremy Swift e siamo onorati di essere stati citati dalla piattaforma che ha un catalogo che va da Mythic Quest 1 a Mythic Quest 2, dobbiamo invitarvi a non sollevare altri dubbi riguardo al nostro impegno verso il club, i fan e l’intera comunità di Wrexham. Per evitare azioni legali cortesemente mandateci due grandi scatole di biscotti Ted Lasso […]

Thank you so much for your reasonable arbitration request, Rob. Our team of 2,000 lawyers are furiously baking as we speak… https://t.co/GMutZqLLFr — Apple TV (@AppleTV) August 21, 2021

Apple ha ottenuto 35 nomination agli Emmy Awards per gli show su Apple TV+ e per alcuni spot pubblicitari: il merito di questo bottino di nomination per il servizio di televisione in streaming di Apple va a Ted Lasso. La commedia divertente con la star della tv Jason Sudeikis ha ricevuto ben 20 nomination in 11 categorie differenti e si prepara a diventare protagonista della 73° edizione del premio Emmy Award.

A questo indirizzo una guida su come abbonarsi gratis per un anno ad Apple TV+.

Ricordiamo che per moltissimi utenti Apple il lungo periodo di prova gratuita di Apple TV+, ulteriormente prorogato da Cupertino durante la pandemia, sta per terminare. A seconda del giorno di attivazione il periodo di prova gratuita andrà in scadenza negli ultimi giorni di giugno o nei primi giorni di luglio: chi desidera rimanere abbonato non deve fare nulla e dalla scadenza inizierà a pagare 4,99 euro al mese per il servizio. Se invece non desiderate rimanere abbonati e pagare per l’abbonamento, abbiamo realizzato una guida che spiega come disattivarlo per tempo.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.