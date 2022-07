Apple Store fuori servizio in attesa di MacBook Air M2

Come da tradizione per ogni lancio Apple, gli Apple Store di tutto il mondo sono fuori servizio per l’aggiornamento che darà il via ai preordini del nuovo MacBook Air M2 2022, in Italia a partire dalle ore 14 di venerdì 8 luglio: come ampiamente anticipato dalle indiscrezioni seguirà l’inizio delle spedizioni e anche della disponibilità nei negozi a partire da venerdì 15 luglio.

Anche se il nuovo processore Apple M2 di seconda generazione per computer ha fatto il suo debutto in MacBook Pro 13” 2022, ora finalmente gli appassionati Apple che devono rinnovare il portatile hanno a disposizione il nuovo processore per la prima volta in anni in una macchina completamente ridisegnata, dentro e fuori.

Tutto questo in un portatile molto leggero e compatto, in grado di erogare prestazioni elevate, addirittura superiori a Mac Pro 2019 base con processore Intel, un desktop professionale da oltre 6.000 euro, mentre MacBook Air M2 in Italia parte da 1.529 €. Le già formidabili qualità del processore Apple M1, soprattutto l’estrema efficienza energetica e le prestazioni elevate, sono ulteriormente migliorate in Apple M2.

La multinazionale di Cupertino, sempre molto precisa nel comunicare incrementi di prestazioni, benchmark, autonomia complessiva e così via, dichiara un incremento della potenza di calcolo del 18% e un miglioramento fino al 35% per le prestazioni grafiche di M2 rispetto al precedente M1.

La combinazione di specifiche tecniche, nuovo design e prezzo è ritenuto il punto di forza di MacBook Air M2: anche secondo alcuni costruttori PC Windows si tratta di una combinazione vincente che si prevede sarà molto apprezzata da utenti e mercato, tanto che alcuni marchi PC prevedono un brusco calo delle vendite di portatili PC Windows nella stessa fascia di prezzo di MacBook Air M2.

Gli Apple Store online di tutto il pianeta torneranno disponibili a partire dalle ore 14 circa in Italia per l’inizio preordini di MacBook Air M2 2022: come sempre anche Amazon inizia a proporre in vendita le novità Apple non appena iniziano i preordini.