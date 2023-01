Più giga per tutti con il roaming in Europa nel 2023

La normativa del Roaming UE per il 2023 stabilita a Bruxelles ha previsto un miglioramento delle soglie e dei prezzi in caso di extra consumo per chi viaggia da un paese all’altro dell’Unione europea e vuole utilizzare la propria linea telefonica: i giga e i minuti sono parte di quelli della propria linea e non richiedono la sottoscrizione di una nuova tariffa o di un piano di roaming internazionale. Attenzione, però, perché anche in Europa ci sono delle eccezioni con i Paesi che non partecipano.

Vediamo i dati: le nuove condizioni per il traffico dati in Roaming in Europa, in particolare con un aumento dei Giga disponibili ogni mese e con una riduzione del costo a consumo in caso di extrasoglia.

La formula dei giga

Per calcolare quanti giga si hanno a disposizione (informazione che in ogni caso viene fornita dal proprio operatore quando ci si trova all’estero in base alla specifica tariffa) c’è una formula creata dalla Ue. La formula è questa: Volume di GB a disposizione = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,80] x 2.

Quindi, la novità sta nel passaggio da 2 euro a 1,80. Infatti, il massimale del costo all’ingrosso del traffico dati (nella formula è il valore con cui si divide l’importo della spesa mensile) scende da 2 a 1,80 euro per giga, e in questa maniera aumenta il traffico dati utilizzabile nell’Unione Europea.

La novità è sostanziale ma non è una eccezione: infatti la normativa europea ha previsto un percorso da qui a giugno 2032 di progressivo aumento del quantitativo dei giga grazie alla diminuzione del massimale. In particolare, per quanto riguarda i prossimi anni, dal primo gennaio 2024 il massimale scenderà a 1,55 euro per GB, dal primo gennaio 2025 sarà pari a 1,30 euro per GB, dal primo gennaio 2026 calerà a 1,10 euro per GB e, infine, a partire dal primo gennaio 2027 in poi si stabilizzerà a 1 euro per GB. Tutte cifre da considerare Iva esclusa.

A partire dal primo gennaio 2024 la quantità massima di traffico dati utilizzabile in roaming UE aumenterà per quattro volte. Invece, dal 2027 il prezzo dovrebbe rimanere a 1 euro per Giga fino alla nuova scadenza del regolamento, prevista per il 30 Giugno 2032.

Deroghe e limitazioni

Ci sono alcuni casi particolari. Intanto, il roaming UE non si applica nei paesi che non fanno parte dell’Unione. La più grande eccezione vicina a casa nostra è la Svizzera, che confina con l’Italia e che si attraversa spesso per andare in Francia e Germania, ad esempio (tuttavia Fastweb Mobile, essendo di proprietà della svizzera Swisscom, ha un accordo particolare per cui offre il servizio di roaming illimitato se non dal tetto della propria tariffa), ma anche il Principato di Monaco costituisce una discreta eccezione visto che molti turisti della Costa Azzurra spesso si trovano “agganciati” non volendo all’operatore monegasco e pagano un roaming molto salato.

I paesi nei quali funziona il Roaming Like At Home nel 2023 comprende sia i Paesi UE che i Paesi della Area Economica Europea (EEA). Tutti insieme sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Guyana francese, La Reunion, Mayotte, Martinica) Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

La questione Regno Unito è più complessa: dal 2021 non è più parte della UE ma gli operatori italiani hanno mantenuto gli accordi esistenti per il Roaming Like At Home. Attenzione, però: è una scelta discrezionale e in qualsiasi momento uno o più operatori potrebbero decidere di disattivare l’accordo.

Il roaming dati può arrivare a coprire anche il 100% dell’offerta del proprio operatore ma alcuni degli operatori virtuali meno strutturati possono chiedere deroghe all’AGICOM (e alcuni lo hanno fatto). Invece, nel caso si superi la soglia prevista, in ogni caso si paga meno: con l’arrivo del 2023 il costo degli extra-dati in roaming UE fuori pacchetto (cioè se si consuma troppo) è sceso da 0,00244 euro a 0,00219 euro per singolo Megabyte, IVA inclusa. Attenzione però che, per via degli arrotondamenti, il costo può variare con alcuni operatori. Il costo per Gigabyte diventa così di 2,24 euro a GB.