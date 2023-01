Apple aumenterà il costo batteria di iPhone, iPad e MacBook fuori garanzia

A partire dal mese di marzo 2023 Apple aumenterà il costo della sostituzione della batteria di tutti i modelli di iPhone precedenti la generazione iPhone 14 e Pro del 2022, questo solo per gli interventi effettuati fuori garanzia. Aggiornato: sempre dal primo marzo 2023 aumenta anche il costo sostituzione batteria di iPad e MacBook, come spiegato nell’aggiornamento a fine articolo.

Nell’annuncio pubblicato su Reddit la multinazionale di Cupertino dichiara che il prezzo della sostituzione batteria di iPhone fuori garanzia, quindi privi di copertura AppleCare o AppleCare+, aumenterà di 20 dollari negli USA.

Attualmente negli Stati Uniti Apple richiede in media il prezzo di 69 dollari per effettuare la sostituzione della batteria fuori garanzia per la maggior parte dei modelli di iPhone: con l’aumento il prezzo medio salirà a 89 dollari. Ma Apple precisa che l’aumento di prezzo sarà applicato anche negli altri paesi. Attualmente in Italia la sostituzione batteria iPhone fuori garanzia costa 75 euro in media per la maggior parte dei modelli.

In Italia nella pagina del calcolatore che stima il costo della sostituzione batteria, la società precisa che a partire dal primo marzo 2023 il costo aumenterà di 24 euro per tutti i modelli di iPhone precedenti a iPhone 14, così a partire da questa data nel nostro paese è lecito attendersi una spesa di circa 99 euro.

Aggiornamento: aumenta il costo sostituzione batteria iPad e MacBook fuori ganzia

Mentre l’annuncio su Reddit indica solo l’aumento del costo sostituzione batteria di iPhone fuori garanzia, il calcolatore sul sito web di Apple che stima il prezzo dell’intervento per iPad e anche Macbook anticipa un aumento di prezzi sempre dal primo marzo 2023. A partire da questa stessa data Apple applicherà un aumento di 36 euro per sostituire la batteria di MacBook Air fuori garanzia, mentre per MacBook e MacBook Pro il prezzo aumenta di ben 60 euro.

Per il tablet Apple invece a partire dal primo marzo 2023 la tariffa dell’assistenza per batterie fuori garanzia verrà aumentata di € 40 per iPad Pro da 12,9 pollici (5a generazione e modelli precedenti), iPad Pro da 11 pollici (3a generazione e modelli precedenti), iPad Pro da 10,5 pollici, iPad Pro da 9,7 pollici, iPad mini (6a generazione e modelli precedenti) e iPad Air (5a generazione e modelli precedenti).

Ricordiamo che a inizio dicembre 2022 Apple ha lanciato le riparazioni fai da te in Italia ed Europa, mettendo a disposizione parti di ricambio, manuali e strumenti per iPhone e MacBook. Con l’annuncio la multinazionale guidata da Tim Cook ha rilasciato le guide in italiano per smontare e riparare iPhone e Mac.

Fin dal mese di novembre 2022 non è più necessario sostituire l’intero iPhone 14: da allora Apple Store e centri autorizzati possono riparare le singole componenti: per scoprire tutti i prezzi rimandiamo a questo articolo di macitynet.