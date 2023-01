Registratore vocale, per registrare tracce audio discretamente on-the-go

Il registratore vocale Smart Audio è un prodotto indispensabile per chi ha bisogno di registrare le proprie riunioni, lezioni o semplicemente per prendere appunti. Il dispositivo si mimetizza anche come perfetto portachiavi, in altre parole è possibile utilizzarlo con grande discrezione.

Realizzato in metallo e materiale in lega di zinco, è anti-caduta e resistente alle sollecitazioni. Il chip di registrazione professionale ATJ3315D garantisce una registrazione ad alta definizione, mentre la funzione AGC regola automaticamente la sorgente di rumore per una qualità ottimale.

Il registratore vocale Smart Audio ha anche una funzione di lettore MP3 e di chiavetta USB, quindi è possibile ascoltare la musica direttamente dal dispositivo. Inoltre, supporta la registrazione a comando vocale, il che significa che è possibile avviare e interrompere la registrazione con semplici comandi vocali.

Un’altra caratteristica utile è la funzione di rilevazione della batteria scarica, che consente di salvare automaticamente i file di registrazione prima che la batteria si esaurisca. La batteria ricaricabile da 150mAh garantisce comunque una lunga durata, mentre il connettore USB 2.0 permette di caricare e scaricare facilmente i file.

Smart Audio è disponibile in nero o argento e include un adattatore USB e una cuffia per ascoltare la musica. È compatibile con sistemi Windows 2000 e superiori e ha una dimensione di 70 x 23 x 8 mm, con un peso di circa 34 grammi. Con una capacità di 16GB, può registrare per circa 188 ore, mentre la versione da 32GB può registrare fino a 376 ore.

Con una frequenza di campionamento di 48kHz e un rapporto di rumore-segnale di 80db, il registratore vocale è perfetto per chi ha bisogno di un dispositivo affidabile e di alta qualità per le proprie esigenze di registrazione.

Si acquista a partire da 44 euro partendo da questo link diretto.