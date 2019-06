Gli auricolari Skullcandy Ink’d e Jib diventano Plus

Gli auricolari Ink’d e Jib di Skullcandy sono stati aggiornati in termini di forma, opzioni di colore e funzionalità. Novità consistenti che hanno reso necessario creare una nuova linea Plus composta dai modelli Ink’d+, Ink’d+ Wireless, Jib+ e Jib+ Active. Questa gamma è da tempo nota per offrire una buona acustica a fronte di un design colorato e resistente.

I nuovi Ink’d + e Ink’d + Wireless sono stati principalmente migliorati dal punto di vista del comfort e dell’usabilità pur mantenendo la medesima qualità sonora. Sono già in vendita rispettivamente al prezzo di 14,99 euro e 49,99 euro sul sito ufficiale.

La nuova aggiunta wireless di Skullcandy alla famiglia Jib è Jib+ Active, dotata della tecnologia IPX4 che resiste al sudore e all’acqua, portando così a un aumento di resistenza. Sono entrambi caratterizzati da una vestibilità migliorata con gommini in gel e una elegante gestione dei cavi, consentendo all’utente di personalizzare la lunghezza del filo che collega i due auricolari. Jib+ e Jib+ Active si acquistano sul sito ufficiale rispettivamente per 34,99 euro e 44,99 euro.