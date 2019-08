Gli indossabili Apple volano, previsto il sorpasso di iPad e Mac

Apple è entrata nel mercato degli indossabili con il primo Apple Watch nel 2015, mentre gli AirPods sono arrivati tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017: nel giro di pochi anni Cupertino ha ottenuto un successo strepitoso, così sorprende ancora di più la previsione secondo la quale gli indossabili Apple supereranno iPad e Mac. Per tutto questo non dovremmo nemmeno attendere a lungo.

In realtà lli indizi in questo senso sono stati numerosi per anni: periodicamente nei dati di mercato emerge il dominio di Apple Watch negli smart Watch più versatili e costosi, un dominio che si prevede durerà ancora per anni. Stesso discorso per AirPods, auricolari wireless che da soli hanno rivoluzionato questi dispositivi diventando immediatamente i più venduti in assoluti e anche uno status symbol.

Nel trimestre di marzo 2019 il fatturato record di 5,1 miliardi di dollari di Apple Watch e Airpods ha quasi raggiunto quello dei Mac. Una crescita del 45% rispetto all’anno precedente, ma la crescita prosegue a doppia cifra da tempo.

Così non sorprendono le considerazioni di Neil Cybart: l’analista rileva che ora gli indossabili Apple valgono 16 miliardi di dollari l’anno, con una crescita compresa tra il 55%-60%. Nell’ultimo trimestre fiscale di Apple questa categoria di prodotti ha quasi raggiunto lo stesso fatturato della divisione servizi di Cupertino.

La multinazionale non rivela i numeri esatti delle unità vendute, ma i numeri di bilancio rivelano che Cupertino guadagna sia dall’incremento del prezzo medio di vendita di Apple Watch e di AirPods, così come dall’aumento delle unità vendute. Secondo Cybart l’incremento delle vendite AirPods è di uno spettacolare 80%, mentre in termini di unità vendute Watch e AirPods insieme contano per 60-70 milioni di pezzi.

Da qui la sua previsione che gli indossabili Apple supereranno iPad e Mac verso la fine del 2020. Ancora una volta a sostenere vendite e successo di Cupertino è l’immensa base di utenti attivi e di dispositivi in circolazione, un ecosistema formidabile che avvantaggia Cupertino e allo stesso tempo rende più difficile le manovre dei concorrenti.

