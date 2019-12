L’Apple Pro Display XDR in vetro con nanotexture deve essere pulito con un panno speciale

L’Apple Pro Display XDR è il primo display Retina 6K da 32″ al mondo. Vanta fino a 1600 nit di luminosità, Contrasto di 1.000.000:1, angolo di visione superwide e una gamma dinamica che, a detta di Apple, “rivoluziona il modo di lavorare”, con luminosità, contrasto e colori che “raggiungono livelli mai visti”.

Per ridurre il riflesso, Pro Display XDR ha un rivestimento all’avanguardia e offre una nuova e innovativa opzione di opacizzazione chiamata nanostruttura, per cui il vetro viene tagliato con una precisione al nanometro per ridurre al minimo riflettività e riverbero.

Apple spiega che, per evitare danni al display, è necessario seguire specifiche linee guida per la pulizia del pannello e della scocca.

Come pulire il vetro con nanotexture del Pro Display XDR

Per pulire il vetro con nanotexture, Apple suggerisce di usare solo il panno per la pulizia asciutto fornito con il display per rimuovere polvere o macchie dallo schermo, spiegando ancora di non aggiungere acqua né usare altri liquidi per pulire il vetro con nanotexture.

Apple sottolinea di non usare mai altri panni per pulire il vetro con nanotexture, riredendo in un documento tecnico che se si perde il panno per la pulizia fornito di serie con il display, è possibile ordinarne uno sostitutivo.

Come pulire il vetro standard di Apple Pro Display XDR

Pulire il vetro standard del Pro Display XDR è più semplice. Apple spiega che è possiible usare il panno per la pulizia fornito con il display o un altro panno pulito e asciutto in microfibra per rimuovere polvere o macchie dallo schermo. Per una pulizia più approfondita del vetro standard, si consiglia innanzitutto di scollegare il display dall’alimentazione; aggiungere una piccola quantità di acqua al panno e pulire lo schermo.

Apple consiglia di non pulire lo schermo del display con detergenti contenenti acetone e suggerisce di non spruzzare mai il detergente direttamente sullo schermo, perché potrebbe penetrare all’interno del display e danneggiarlo.

Pulire la scocca dell’Apple Pro Display XDR

Per pulire la scocca, Apple suggerisce di Scollega il display dall’alimentazione, dal computer e da qualsiasi altro dispositivo esterno; a questo punto è possiible usare un panno morbido, leggermente inumidito e privo di pelucchi. È bene evitare di far penetrare umidità nelle aperture. Non usare prodotti specifici per vetri, detergenti per la casa, spray, solventi, prodotti a base di ammoniaca, sostanze abrasive o detergenti contenenti perossido di idrogeno per pulire la scocca. Se entra polvere nella scocca, Apple suggerisce di rimuoverla usando un aspirapolvere con spazzola antielettrostatica. Non usare aria compressa per rimuovere la polvere dal retro del pannello del display.

Pulire il panno

Il panno per la pulizia fornito con il display può essere lavato a mano con acqua e detersivo per piatti. Apple suggerisce di risciacquare abbondantemente, lasciandolo asciugare all’aria per almeno 24 ore.

Con un unico cavo Thunderbolt 3, il Pro Display XDR può essere comodamente collegato a qualsiasi Mac, incluso il nuovo Mac Pro che supporta fino a sei monitor per un totale di 120 milioni di pixel.