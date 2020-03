Gli smartphone Android si svalutano due volte più in fretta rispetto agli iPhone

Anche i migliori dispositivi Android perdono valore due volte più velocemente rispetto agli iPhone nel primo anno di vita. È quanto si afferma nella nuova ricerca di BankMyCell, che già lo scorso aveva pubblicato dati simili e nulla sembra cambiato da allora. L’iPhone continua a mantenere valore più a lungo rispetto ai dispositivi di qualsiasi altro produttore.

La svalutazione media di un dispositivo Apple dopo un anno è del 25,98%. I dispositivi dei primi tre top brand che perdono più valore sono quelli di Motorola, LG e Google, con una media che varia dal 51,68% al 49,41% in un anno).

Di media, l’iPhone perde il 46,46% del valore dopo due anni e i dispositivi top di gamma Android perdono il 45,18% dopo un anno. Chi ha comprato un Galaxy S20 vedrà calare il valore del dispositivo molto più velocemente rispetto all’iPhone del 2018. Se in pratica vendete il dispositivo ogni due anni, è possibile ricavare di più con gli iPhone che con i dispositivi Android.

100$ spesi su iPhone corrispondono a circa 55$ due anni dopo; 100$ spesi su un dispositivo Android, diventano 29$ dopo due anni. Inizialmente l’iPhone costa di più rispetto ad altri dispositivi ma consente di ottenere migliori ricavi quando si decide di venderlo.

Altri interessanti dati da questa ricerca (qui il report completo): in due anni, il telefono-ammiraglia medio con Android ha perso -71,41% del valore di vendita originario; l’iPhone XR ha perso il 21,55% del valore nei 12 mesi del 2019 rispetto al -37,98% del valore perso dal Galaxy S10e in 9 mesi. L’iPhone XS ha perso il 23.31% del suo valore di permuta nei 12 mesi del 2019 rispetto al -43,78% perso dal Galaxy S10 in 9 mesi. L’iPhone XS Max ha perso il 25,51% del suo valore di permuta nei 12 mesi del 2019 rispetto al -45,26% del Galaxy S10+ in 9 mesi.

