La livella laser KKmoon in offerta a 50 euro

Strumento essenziale per chi lavora nell'edilizia, ma anche per chi vuole dilettarsi in lavori di ristrutturazione fai da te in casa, ecco la livella laser professionale a 12 linee.

Come facile capire, si tratta di una livella di livello professionale a 12 linee laser. In altri termini, questa livella proietta nelle tre dimensioni fino a 12 linee di colore verde. Il funzionamento è presto detto: è sufficiente posizionarlo all’interno della stanza per vedere le linee proiettate in tutti i muri e su qualsiasi superficie. In dotazione è incluso un pratico telecomando per poterlo azionare anche a distanza.

La base della livella può essere ruotata a trecentosessanta gradi in modo da poter adattare la proiezione delle linee in base al contesto e tutto lo strumento resiste sia all’acqua che alla polvere, perciò può essere utilizzato anche all’aperto o negli ambienti di lavoro più ostili. C’è anche un sistema di autolivellamento che notifica un’inclinazione superiore ai 3 gradi tramite lampeggiamento delle linee laser, in modo tale da avvisare tempestivamente se viene urtato il treppiede o una qualsiasi altra condizione dovesse modificare in maniera esagerata la posizione della livella.

Sebbene si tratti di uno strumento professionale, per poterlo utilizzare correttamente sono sufficienti pochi secondi. Si tratta di uno strumento che può essere utilizzato da chiunque, con un margine di errore delle linee laser davvero basso, praticamente nullo, pari a ±0,2 mm/m, con una portata di 30 metri. Può funzionare in ambienti di lavoro la cui temperatura è compresa tra -10°C e 40°C e l’umidità non è superiore al 90%. L’autonomia della batteria è stimata dalle 3 alle 9 ore in base al numero di linee laser proiettate simultaneamente. La livella laser occupa uno spazio di 22 x 14 x 11 centimetri circa mentre il treppiede, da chiuso, ne occupa uno di 56 x 11 x 9 centimetri. Il peso complessivo di tutta la strumentazione è di circa 2,3 chilogrammi.

Facile comprendere la versatilità di uno strumento del genere, che può aiutare nella posa di pavimenti, oltre che in quella delle piastrelle a muro, o semplicemente per qualsiasi tipo di installazione a parete.

Se siete interessati all’acquisto al momento lo trovate al prezzo di 50,99 euro, uno dei prezzi più bassi di sempre.

