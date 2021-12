Google mette telefonate e videochiamate nell’app Gmail

Google ha annunciato che le telefonate e le videochiamate individuali sono ora disponibili su Google Chat all’interno dell’app Gmail su iOS e Android. Il colosso di Mountain View ha annunciato questa funzione per la prima volta a settembre scorso, ma il rilascio effettivo è iniziato a partire dal 6 dicembre per tutti coloro che dispongono di Google Workspace, G Suite o account Google personali.

Fino ad oggi non era possibile avviare telefonate individuali all’interno dell’app Gmail, ma solo di invitare i propri contatti a partecipare a una videoconferenza di Google Meet, funzione utile ma che può risultare eccessiva per una conversazione a due. Con l’ultimo aggiornamento tuttavia, saranno mostrate semplici icone del telefono e della videocamera visualizzate in alto a destra di ogni chat per consentire a due utenti di effettuare una chiamata o una videochiamata.

È una semplice aggiunta, ma si tratta di una funzione importante per Big G, perché promuove l’obiettivo di Google di rendere Gmail l’hub centrale per tutti i suoi servizi di comunicazione. In effetti, il post di Google evidenzia che l’utente verrà reindirizzato all’app Gmail, questo anche se avvia una chiamata a partire dall’app Google Chat.

Nell’annuncio di rilascio Google spiega che questa funzione è stata introdotta per assicurare alle persone un rapido passaggio tra chat, telefonate e videochiamate per le comunicazioni personali e di lavoro nell’era del lavoro ibrido, parte in ufficio e parte da remoto.

Le e-mail ora occupano solo una delle quattro schede nell’attuale app Gmail, come ha sottolineato The Verge fin da settembre scorso, insieme a Chat, Spaces (il servizio di messaggistica in stile Slack di Google) e Meet (il suo servizio di videoconferenza).