Telecamere e accessori Arlo già in sconto per il Black Friday, compatibili con Alexa, Homekit e Google

I nostri lettori conoscono Arlo ormai da tanti anni, si da quando era parte di Netgear. Nel tempo la produzione del marchio si è evoluta fino ad offrire una vastissima gamma di telecamere e campanelli da esterno che è diventata pure il riferimento della concorrenza.

In questo momento esistono due distinte linee di prodotto: Arlo Essential sono le telecamere e i campanelli senza fili che non hanno necessità di un Hub dedicato: si collegano al wi-fi di casa vostra e sono direttamente compatibili, grazie alla app Arlo per iPhone e Android con il vostro smartphone e con Alexa e Assistente Google.

Tanti di questi modelli e combinazioni sono in offerta su Amazon con sconti fino al 60% nel periodo del Black Friday.

Se però volete allestire un sistema più complesso potete rivolgervi alle serie Ultra 2, Ultra 2XL, Pro 4 e Pro XL che si appoggiano su un Hub dedicato o una stazione base (si veda sotto) che migliora la trasmissione tra le telecamere e il vostro router liberandolo dal collegamento diretto al singolo dispositivo: l’Hub inoltre permette di mostrare le telecamere all’interno dell’applicazione “Casa” di macOS, iOS e iPadOS in moda da avere a video un quadro completo della vostra installazione. Potete installare anche una scheda di memoria all’interno della stazione base in modo da avere le registrazione delle riprese non solo sul cloud di Arlo ma anche a livello locale in un dispositivo custodito all’interno della casa.

Nella gamma poi troviamo sia una telecamera interna cablata (Arlo essential indoor) sia un un modello a batteria ma con connessione cellulare (Arlo Go 2) che potete posizionare ovunque (casa in campagna, cantiere etc) senza bisogno di un rotuer

Il nostro consiglio è di acquistare la versione essential solo se avete pochissime telecamere e volete utilizzare i servizi online ma se il parco cresce è bene rivolgersi alla versione con stazione base a cui le telecamere Essential possono essere collegate pure in un secondo momento.

Per quanto riguarda i vari modelli delle versioni più potenti ovviamente acquistando un modello 4 o ultra con una risoluzione maggiore avrete un dettaglio più preciso quando ingrandirete a schermo l’inquadratura della ripresa ma tenete conto che se utilizzate le telecamere solo con Homekit la massima risoluzione sarà di 1080p e potrete scegliere i modelli più economici a catalogo. Tenete comunque conto che le telecamere possono essere utilizzate contemporaneamente sia con Homekit a 1080p che con l’app Arlo alla massima risoluzione.

I servizi Verisure

Da diverso tempo Arlo ha stretto un accordo con Verisure per l’Europa sia sulla distribuzione della linea nella gamma dell’azienda che si occupa di sicurezza sia nella fornitura dei servizi a chi compra un prodotto attraverso i canali retail: troverete così una serie di abbonamenti di prova ai servizi Arlo online (Arlo Secure in italiano) a partire poi da 2,99 € al mese che a quelli di Verisure a seconda dei modelli che andrete ad acquistare.

I Citofoni, le Floodlight e gli accessori

Nella gamma Arlo trovate anche i citofoni che possono essere sia cablati che wireless: quelli cablati richiedono quasi sempre l’intervento di un elettricista perché andranno a sostituire o ad affiancarsi ad un campanello normale e dovranno utilizzare il ronzatore interno. I citofoni wireless sono installabili anche in proprio.

Da qualche tempo sono disponibili anche le Floodlight: telecamere abbinate ad un illuminatore di grande potenza che permette non solo di visualizzare meglio chi entra nel raggio d’azione ma anche di fungere come luce di servizio per i proprietari dell’abitazione.

Tra gli accessori che ci sentiamo di raccomandare ci sono assolutamente i pannelli solari soprattutto se dove installare le telecamere in posti difficilmente accessibili: grazie ad essi non dovete ricaricare periodicamente (circa ogni 12 mesi) le telecamere e potete risparmiare sia tempo che la fatica di salire su una scala per accedervi.

Le stazioni Base e Arlo Smart hub

Potete acquistare stazioni base in funzione delle caratteristiche delle telecamere che andrete a collegare. Ecco i modelli.

Arlo SmartHub VMB5000

Compatibile con: Arlo Ultra, Pro 3, Pro 3 Floodlight, Pro 2, Pro, Wire-Free, Video Doorbell e Audio Doorbell e modelli più recenti

Arlo Ultra, Pro 3, Pro 3 Floodlight, Pro 2, Pro, Wire-Free, Video Doorbell e Audio Doorbell e modelli più recenti Massima risoluzione in streaming: 4K con una videocamera Arlo compatibile

con una videocamera Arlo compatibile Archiviazione locale: Schede microSD, microSDHC o microSDXC; fino a UHS-3 V90 classe 10

Schede microSD, microSDHC o microSDXC; fino a UHS-3 V90 classe 10 Sirena integrata: No

Arlo SmartHub VMB4540

Compatibile con: Arlo Ultra, Pro 3, Pro 3 Floodlight, Pro 2, Pro, Wire-Free, Video Doorbell e Audio Doorbell e modelli più recenti

Arlo Ultra, Pro 3, Pro 3 Floodlight, Pro 2, Pro, Wire-Free, Video Doorbell e Audio Doorbell e modelli più recenti Massima risoluzione in streaming: 4K con una videocamera Arlo compatibile

con una videocamera Arlo compatibile Archiviazione locale: Compatibile con USB Type A, 2.0

Compatibile con USB Type A, 2.0 Sirena integrata: No

Arlo Base Station with Siren VMB4000

Compatibile con: Arlo Ultra, Pro 3, Pro 3 Floodlight, Pro 2, Pro, Wire-Free, Video Doorbell e Audio Doorbell e modelli più recenti

Arlo Ultra, Pro 3, Pro 3 Floodlight, Pro 2, Pro, Wire-Free, Video Doorbell e Audio Doorbell e modelli più recenti Massima risoluzione in streaming: 4K con una videocamera Arlo compatibile

con una videocamera Arlo compatibile Archiviazione locale: Compatibile con USB Type A, 2.0

Compatibile con USB Type A, 2.0 Sirena integrata: 100 dB

Arlo Base Station with Siren VMB4500

Compatibile con: Arlo Ultra, Pro 3, Pro 3 Floodlight, Pro 2, Pro, Wire-Free, Video Doorbell e Audio Doorbell e modelli più recenti

Arlo Ultra, Pro 3, Pro 3 Floodlight, Pro 2, Pro, Wire-Free, Video Doorbell e Audio Doorbell e modelli più recenti Massima risoluzione in streaming: 1080p con una videocamera Arlo compatibile

con una videocamera Arlo compatibile Archiviazione locale: Compatibile con USB Type A, 2.0

Compatibile con USB Type A, 2.0 Sirena integrata: 90 dB

Come vi abbiamo spiegato nella nostra introduzione i prodotti Arlo sono spesso in offerta ma mai con gli sconti che troviamo nella settimana del Black Friday e del Cyber Monday e quest’anno sono partiti in anticipo rispetto anche alle data canonica del 18 Novembre che riguarda le altre offerte.

Da questa pagina di Amazon trovate le offerte e combinazioni disponibili fino al 28 Novembre. Troverete alcuni modelli delle serie precedenti: Pro 3 al posto delle recenti Pro 4 ma che sono validissime per impianti con Homekit; vi ricodiamo che Arlo Pro 4 offre tutte le funzionalità di Arlo Pro 3 e una maggiore flessibilità di installazione. La videocamera Arlo Pro 4 può essere connessa direttamente a un router Wi-Fi, a un Arlo SmartHub o a una stazione base Arlo, mentre la videocamera Arlo Pro 3 può essere connessa solo a un Arlo SmartHub o a una stazione base.

Se avete intenzione di dotarvi di un sistema di sicurezza Arlo non aspettate altro tempo. Alcune combinazioni hanno sconti speciali giornalieri fino al 60% e potrebbero andare esaurite in poco tempo.