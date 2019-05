Goin, l’app per il risparmio sbarca in Italia

In Spagna è l’app più scaricata dai giovani e da oggi è disponibile anche in Italia: si chiama Goin ed è stata creata per permettere ai giovani di risparmiare e gestire le proprie finanze senza conoscere il mondo dell’investimento.

Fondata nel 2018 a Barcellona da tre giovanissimi imprenditori – David Riudor, Carlos Rodriguez e Gabriel Esteban – Goin ha raccolto 2,5 milioni di euro di investimenti nel primo anno di attività e ha raggiunto in pochissimo tempo il primo posto negli store (in Spagna ha totalizzato oltre 200.000 download e conta più di 130.000 utenti, che hanno processato sull’app già oltre 100 milioni di euro).

Le funzioni di risparmio

Una volta collegato l’account Goin alla propria carta di credito o al conto bancario, gli utenti possono impostare parametri e obiettivi di risparmio personalizzati, in modo da mettere da parte il denaro quasi senza rendersene conto. Nel momento in cui scriviamo, le opzioni a disposizione degli utenti sono:

Round-up : per ogni spesa effettuata, Goin arrotonda l’importo e lo mette da parte (es. spendendo €1,30 per un cappuccino, €0,70 vengono accantonati)

: per ogni spesa effettuata, Goin arrotonda l’importo e lo mette da parte (es. spendendo €1,30 per un cappuccino, €0,70 vengono accantonati) Retention : Goin mette da parte una percentuale fissa sulle entrate (es. accantonando ogni mese il 10% dello stipendio)

: Goin mette da parte una percentuale fissa sulle entrate (es. accantonando ogni mese il 10% dello stipendio) Auto Top-up : viene aggiunta al conto Goin una quantità fissa di denaro con frequenza quotidiana, settimanale o mensile, in base alle preferenze dell’utente

: viene aggiunta al conto Goin una quantità fissa di denaro con frequenza quotidiana, settimanale o mensile, in base alle preferenze dell’utente Challenges : per migliorare il proprio stile di vita, eliminare le cattive abitudini e risparmiare denaro giorno dopo giorno

: per migliorare il proprio stile di vita, eliminare le cattive abitudini e risparmiare denaro giorno dopo giorno Quiz del giorno: per ogni domanda risposta correttamente, Goin offre ai suoi utenti una piccola cifra da accantonare.

Le funzioni di investimento

Tra i punti di forza di Goin c’è la possibilità di far fruttare ciò che si è risparmiato. Con tre semplici click e una procedura automatizzata, l’utente può scegliere tre diverse tipologie di investimento:

Crowdlending : investimento di breve durata in Piccole e Media Imprese con un rischio controllato e senza complicazioni

: investimento di breve durata in Piccole e Media Imprese con un rischio controllato e senza complicazioni Crypto : per acquistare e vendere criptomonete in modo facile e in tempo reale a partire da soli 10 euro

: per acquistare e vendere criptomonete in modo facile e in tempo reale a partire da soli 10 euro ETF: per investire in fondi di tutto il mondo a partire da 50 euro e senza limiti di tempo

Il lancio in Italia

In occasione del lancio in Spagna, Goin ha utilizzato il sistema della Waiting List sia per motivi tecnici – in maniera tale da poter sviluppare il prodotto in base ai feedback degli utenti – sia di marketing, per creare aspettativa ed engagement, poiché l’utente con il maggior numero di referral avrebbe vinto 2 biglietti VIP per un festival musicale molto ambito.

In Italia verrà riproposta la stessa modalità, ma la Waiting List verrà affidata a tre squadre capitanate da tre influencer – Papu Gomez, Ludovica Pagani e Klaus – che avranno il compito di condividere il proprio referral code con quanti più contatti possibili permettendo così agli utenti più attivi di accedere all’app per primi.

«Siamo molto orgogliosi di poter portare Goin al di fuori della Spagna e crediamo che anche in Italia potremo ottenere lo stesso successo, con l’obiettivo di 100.000 utenti in 12 mesi» afferma David Riudor, CEO e Co-Fondatore di Goin «Gli under 30 hanno difficoltà a risparmiare così noi abbiamo creato uno strumento molto semplice e intuitivo per renderlo possibile, in modo che possano mettere da parte il denaro senza sforzi e perseguire i loro obiettivi, che sia un viaggio, un corso, uno smartphone o qualsiasi progetto».

Download

Potete scaricare Goin per iPhone da App Store oppure sul Play Store per i dispositivi Android.