Google AI adatta le foto dell’abito online alla vostra corporatura

Google vuole far sapere agli acquirenti online come gli staranno i vestiti, ancor prima di effettuare l’acquisto. Grazie alla AI, sarà possibile capire come vestirà un abito su diverse corporature.

L’azienda ha annunciato mercoledì una nuova funzione di prova virtuale che utilizza l’IA generativa, la stessa tecnologia alla base dei ben noti chatbot e strumenti di creazione di immagini, questa volta utile per mostrare abiti su una vasta selezione di costituzioni.

Con questa funzione, gli acquirenti potranno vedere come un articolo si adatterebbe, piegherebbe, aderirebbe, o formerebbe pieghe e ombre su un diverso insieme di modelli in varie pose.

Google sta anche lanciando una funzione che aiuta gli utenti a trovare capi di abbigliamento simili in diversi colori, fantasie o stili, da commercianti di tutto il web, utilizzando un algoritmo di abbinamento visivo alimentato dall’IA.

La nuova funzione di prova virtuale di Google utilizza l’AI generativa per mostrare abiti su una vasta selezione di tipi di corpo. Sebbene i modelli siano reali, lo strumento ha imparato ad abbinare la forma della maglietta alla persona in angoli diversi.

Questi sforzi fanno parte dell’impegno di Google nel difendere il proprio motore di ricerca dalla minaccia rappresentata da una nuova ondata di strumenti alimentati dall’AI, a seguito del successo di ChatGPT. Durante la conferenza per sviluppatori Google I/O del mese scorso, l’azienda ha dedicato più di 90 minuti a presentare una lunga lista di funzionalità basate sulla AI, tra cui l’ampliamento dell’accesso al suo chatbot esistente Bard e l’introduzione di nuove capacità di intelligenza artificiale nella ricerca di Google.

Google ha dichiarato di aver sviluppato l’opzione di prova virtuale utilizzando numerose coppie di immagini di oltre 80 modelli in posizione frontale e laterale, dalle taglie XS alle XL, con diverse tonalità di pelle, forme del corpo e origini etniche. Lo strumento alimentato dall’AI ha poi imparato ad abbinare la forma di determinate magliette in quelle posizioni per generare immagini realistiche della persona vista da tutti gli angoli.

La nuova vetrina virtuale funzionerà inizialmente con i brand da donna Anthropology, Loft, H&M ed Everlane. Google ha dichiarato espanderà la funzione anche alle camicie da uomo in futuro.